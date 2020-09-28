Якщо ти хочеш досягнути успіху – що у кар'єрі, що серед панянок – тобі знадобиться запам'ятовувати імена усіх, з ким знайомишся. Це дозволить не лише налагодити контакт, а й зробити все можливе, аби людина була прихильною до тебе. Поділимося з тобою кількома секретами, які дозволять легко запам'ятовувати імена.

Виявляється, кожен із нас може запам'ятати імена геть усіх співрозмовників. Але для цього потрібно трішки докласти зусиль. Men 24 ділиться кількома хитрощами, які описала авторка книги "Як запам'ятовувати все, що завгодно" Елен Гібсон.

Варте уваги Будь успішним: брутальні поради для чоловіків, які хочуть досягнути свого

Автотренінг

Ми знаємо, що ти іноді переживаєш, коли виникає потреба сходити на зустріч або вечірку, де ти нікого не знаєш. Тож не дивно, що біля дзеркала вдома ти намагаєшся переконати себе, що все пройде на висоті, що ти не забуватимеш слова і не червонітимеш. Авторка книжки каже, що краще налаштуватися перед зустріччю, що ти: "... обов'язково запам'ятаєш імена людей, з якими познайомишся".



Перед зустріччю налаштуйся на те, що ти запам'ятаєш імена усіх нових знайомих / Фото Nivea

Почув, повтори

Почув ім'я під час знайомства? Відразу ж повтори його вголос. Наприклад: "Приємно познайомитися, Андрій. У мене найкращого друга так звати". Якщо ж не можеш озвучити ім'я нового знайомого – проговори його подумки.

Асоціація з друзями

У попередньому пункті ми рекомендували проговорити ім'я нового знайомого. Тут же мова піде про "прив'язку" до когось з твого близького кола. Наприклад, Іваном звуть і твого дядька. Так уже легше буде запам'ятати, адже гра в асоціації ще нікого не підводила.



Зроби "прив'язку" імені до когось із твоїх знайомих / Фото firestock

Напиши на лобі

Зовсім не обов'язково зараз бігти по маркер, аби вивести заповітні літери у себе на лобі. Просто уяви, що ти це робиш. Психологи такий підхід називають візуалізацією. І вона має свої плоди, адже деяким людям краще запам'ятовуються саме картинки.

Запиши ім'я

Тут теж слід покладатися цілком і повністю на свою уяву. Письменниця каже, що потрібно "... рухати рукою так, ніби ти насправді пишеш ім'я, тримаючи у пальцях ручку". Це дозволить звичайну пам'ять підкріпити м'язовою. Усе геніальне просте!



Уяви, що ти записуєш ім'я / Фото istock

Читай також 5 правил етикету для чоловіків, які ти постійно порушуєш

Якщо ж жоден з цих методів не спрацював – не полінуйся просто записати ім'я нового знайомого в телефоні. Крім того, можна зразу взяти номер. Він точно зайвим не буде.