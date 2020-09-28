Если ты хочешь добиться успеха – что в карьере, что среди дам – тебе понадобится запоминать имена всех, с кем знакомишься. Это позволит не только наладить контакт и сделать все возможное, чтобы человек был благосклонен к тебе. Поделимся с тобой несколькими секретами, которые позволят легко запоминать имена.

Оказывается, каждый из нас может запомнить имена абсолютно всех собеседников. Но для этого нужно немного постараться. Men 24 делится несколькими хитростями, которые описала автор книги "Как запоминать все что угодно" Элен Гибсон.

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Аутотренинг

Мы знаем, что ты иногда испытываешь, когда возникает потребность сходить на встречу или вечеринку, где ты никого не знаешь. Неудивительно, что у зеркала дома ты пытаешься убедить себя, что все пройдет на высоте, ты не будешь забывать слова и не краснеть. Автор книги говорит, что лучше настроиться перед встречей, что ты : "... обязательно запомнишь имена людей, с которыми познакомишься".



Перед встречей настройся на то, что ты запомнишь имена всех новых знакомых / Фото Nivea

Услышал, повтори

Услышал имя при знакомстве? Сразу же повторы вслух . Например: "Приятно познакомиться, Андрей. У меня лучшего друга так зовут" . Если же не можешь озвучить имя нового знакомого – проговори его мысленно.

Ассоциация с друзьями

В предыдущем пункте мы рекомендовали проговорить имя нового знакомого. Здесь же речь пойдет о "привязке" к кому-то из твоего близкого круга . Например, Иваном зовут и твоего дядю. Так уже легче будет запомнить, ведь игра в ассоциации еще никого не подводила.



Сделай "привязку" имени к одному из твоих знакомых / Фото firestock

Напиши на лбу

Совсем не обязательно сейчас бежать по маркер, чтобы вывести заветные буквы у себя на лбу. Просто представь, что ты это делаешь. Психологи такой подход называют визуализацией . И она имеет свои плоды, ведь некоторым людям лучше запоминаются именно картинки.

Запиши имя

Здесь тоже следует полагаться целиком и полностью на свое воображение. Писательница говорит что нужно " ... двигать рукой так, будто ты на самом деле пишешь имя, держа в пальцах ручку" . Это позволит обычную память подкрепить мышечной . Все гениальное просто!



Представь, что ты записываешь имя / Фото istock

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