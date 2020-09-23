Если вам надоело заниматься любовью на кровати, то можете попробовать заняться сексом стоя. Эта поза позволяет не только разнообразить вашу интимную жизнь, но и подарить новые интересные ощущения. В рубрике Библиотека оргазмов делимся секретами, которые позволят получить максимум удовольствия от секса в позе стоя.

Секс стоя красивый и крутой только в кино. В реальной жизни сделать все правильно с первого раза не получится. Men 24 делится 5 секретами, которые позволят получить как можно больше удовольствия во время секса стоя.

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1. Координация, сила и баланс. Так или иначе, но секс в позиции стоя требует неплохой физической подготовки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ты не сможешь с первого раза сделать все как показывают в порнофильмах.

Поэтому перед тем как предлагать своей партнерше секс в этой позе, позаботься о занятиях спортом . Это тебе не на спине лежать.

2. Важный рост. Если ты слишком высокий, то секс в этой позиции будет настоящей мукой для тебя. Тебе придется либо входить в свою любимую на полусогнутых ногах, или же ей предстоит становиться на какое-то повышение.

Если вы живете в доме, то можете использовать лестницы для того, чтобы выровнять разницу в росте . А перила позволят держаться, чтобы не упасть в порыве страсти.



Во время секса в позиции стоя очень важный рост обоих партнеров / Фото istock

3. Грация балерины. Если ты хочешь подарить своей любимой максимальное удовольствие, придется немного попотеть не только тебе, а и ей. К примеру, можешь поднять одну ее ногу, чтобы достичь глубокого проникновения.

Также твоя любимая может окутать твоё тело одной ногой , чтобы лучше зафиксироваться и удерживать баланс.

4. Скромная амплитуда. Секс в позиции стоя не терпит агрессивных движений. Здесь нужно действовать максимально осторожно и не пытаться выходить из нее практически на полную длину. Чрезмерное злоупотребление амплитудой может стать причиной того, что во время секса твой член выскользнет, а внутри нее останется презерватив, если вы им пользуетесь.

Попробуй быть как можно ближе к ее телу . Это позволит заниматься сексом без переживаний, что что-то пойдет не так.



Секс стоя не терпит слишком резких движений и колебаний / Фото adobestock

5. Телосложение имеет значения. Не только на рост следует обращать внимание, но и на телосложение. Идеальный вариант, когда говорится о хрупкой барышне, которая занимается любовь с парнем атлетического телосложения. Это позволит тебе уверенно держать свою любимую и не переживать, что во время порывов страсти вы куда-то упадете.

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