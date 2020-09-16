Якщо ти досі живеш з батьками, то це зовсім не означає, що потрібно раз і назавжди забути про секс. Просто потрібно вивчити кілька простих правил, які дозволять отримувати задоволення без зайвого шуму. Ми поділимося з вами секретами тихого сексу, аби не розбудити рідних уночі.

Отже, як займатися безшумним сексом і отримати максимум задоволення, але при цьому не розбудити нікого в квартирі, – читай на Men 24.

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Фоновий шум

Ідеальна хитрість під час заняття сексом – використання фонових шумів. До прикладу, можеш у фоні увімкнути серіал "ДРУЗІ", аби закадровий регіт глушив ваші зойки в пориві пристрасті. Це можна робити за умов, що батьки вдома ще не сплять.

Якщо ж усі вже вирушили до ліжка – скористайся душем. Потік води чудово заглушить звуки, які ви можете видавати під час сексу. Головне – щоб нікому не спало на думку перед сном сходити до вбиральні саме в той момент, коли ви віддаєтеся плотським утіхам.



Можеш зайнятися сексом у душі / Фото vocal

Правильна поза

Найкраща поза для заняття тихим сексом – місіонерська. Тут найменше ризиків щось перекинути та створити додатковий шум. Тим паче, що у цій позиції можна контролювати рухи та насолоджуватися один одним сповна.

Але є одна умова: займатися сексом в місіонерській позі можна лише на підлозі, адже підступне ліжко може вас видати.

Також непогано підійде доггі-стайл. Але в цій позиції потрібно бути вкрай обережними, аби під час амплітудних коливань з ваших вуст невимушено не почали вилітати звуки, які свідчать про шалене задоволення від процесу.



Найкраще кохатися на підлозі, якщо вона теж не скрипить / Фото adobestock

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Оральний секс

Цей вид сексу однозначно можна назвати найкращим для тих ситуацій, коли потрібно видавати якомога менше звуків. Але в цьому випадку важливо знайти хорошу та стійку опору, аби не скинути, до прикладу, пательню зі столу на кухні.

Тим паче, що оральний секс ідеально підійде для тих ситуацій, коли у вас не так уже й багато часу.

Якщо ж тебе застукають за заняттям сексом батьки, то можеш спокійно відповісти їм, що працюєш над продовженням роду. Думаємо, ця відповідь їх більш ніж влаштує.