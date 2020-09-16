Если ты до сих пор живешь с родителями, то это вовсе не означает что нужно раз и навсегда забыть о сексе. Просто следует изучить несколько простых правил, которые позволят получать удовольствие без лишнего шума. Мы поделимся с вами секретами тихого секса, чтобы не разбудить родных ночью.

Итак, как заниматься бесшумным сексом и получить максимум удовольствия, но при этом не разбудить никого в квартире, – читай на Men 24 .

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Фоновый шум

Идеальная хитрость во время занятия сексом – использование фоновых шумов. К примеру, можешь включить сериал "ДРУЗЬЯ", чтобы закадровый хохот глушил ваши крики в порыве страсти. Это можно делать при условии, что родители дома еще не спят.

Если же все уже отправились в кровати – воспользуйся душем. Поток воды прекрасно заглушит звуки, которые вы можете выдавать во время секса . Главное – чтобы никому не пришло в голову перед сном сходить в туалет как раз в тот момент, когда вы отдаетесь плотским утехам.



Можешь заняться сексом в душе / Фото vocal

Правильная поза

Лучшая поза для занятия тихим сексом – миссионерская. Здесь меньше рисков что-то перекинуть и создать дополнительный шум. Тем более, что в этой позиции можно контролировать движения и наслаждаться друг другом сполна.

Но есть одно условие: заниматься сексом в миссионерской позе можно только на полу , ведь коварная кровать может вас выдать.

Также неплохо подойдет догги-стайл. Но в этой позиции нужно быть крайне осторожными, чтобы во время амплитудных колебаний из ваших уст непринужденно не начали вылетать звуки, свидетельствующие о безумном удовольствии от процесса.



Лучше заниматься любовью на полу, если он тоже не скрипит / Фото adobestock

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Оральный секс

Этот вид секса однозначно можно назвать лучшим для тех ситуаций, когда нужно выдавать как можно меньше звуков. Но в этом случае важно найти хорошую и устойчивую опору, чтобы не сбросить, к примеру, сковороду со стола на кухне.

Тем более, что оральный секс идеально подойдет для тех ситуаций, когда у вас не так уж много времени.