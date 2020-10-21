Как сохранять мотивацию, работая дома: советы для мужчин
Пандемия коронавируса внесла правки в нашу привычную жизнь. Подозреваем, что ты тоже испытал на себе все плюсы и минусы работы дома. С одной стороны не нужно собираться в офис, с другой – стирается грань между личной жизнью и работой. Men 24 расскажет, как сохранить мотивацию, работая дома, ведь без нее говорить о твоей производительности чрезвычайно сложно.
Сначала мы ловили кайф, когда перешли на работу из дома. Можно проснуться за 5 минут до начала рабочего дня и не переживать, что ты проспал. Но со временем проявились и минусы этого. Один из них – потеря мотивации. Men 24 поможет тебе сохранить мотивацию при работе дома!
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Соблюдай привычный утренний распорядок дня
Утренний распорядок дня – это то, что настраивает тебя на будущий рабочий день, поэтому постарайся придерживаться привычного распорядка. И здесь речь идет не о том, чтобы вовремя поднять свое сонное тело с кровати.
Тебе стоит каждого рабочего дня:
- просыпаться по будильнику или самостоятельно;
- идти и чистить зубы;
- раз в несколько дней бриться или корректировать бороду;
- готовить и употреблять полезный завтрак;
- выполнять зарядку;
- одеваться в рабочую одежду.
Зачем тебе все делать? А для того, чтобы поддерживать дисциплину. Это позволит тебе чувствовать, что ты таки собираешься на работу.
Собирайся каждый день так, как будто ходишь в офис / Фото adobestock
Создай свое расписание
Твоя основная задача: начинать и заканчивать свой рабочий день в одно и то же время. Это позволит грамотно и правильно организовывать те 24 часа, которые есть в сутках.
- Также тебе нужно сосредоточиться на выполнении рабочих задач. Попробуй сократить время, которое проводишь в соцсетях. Представляй, что со стороны сидит твой босс и пристально наблюдает за твоей работой.
Список дел важный
Тебе необходимо составлять перечень задач, требующих выполнения. Тем более, что это позволит не забыть что-то важное. Рекомендуем во время перерыва на кофе выписать себе обязанности, которые требуют твоего внимания.
- Распиши задачи по приоритетности: сначала важные и неотложные, а потом уже можешь вспоминать те, которые требуют твоего внимания.
Собирай список дел каждый день / Фото TippaPatt
Исключи отвлекающие факторы
В идеале, поставь смартфон в соседнюю комнату. Закрой вкладки с соцсетями. Телевизор тоже не стоит включать. Зато можешь включить фоновую музыку или радио. Но не на всю громкость, чтобы не слишком на ней концентрироваться.
Будь на связи с коллегами
Работа на дому становится причиной того, что каждый из нас чувствует себя оторванным от коллектива. Спасти ситуацию может общения со своими коллегами. Можете устраивать раз в неделю видеозвонки, чтобы делиться впечатлениями и идеями. Это позволит снизить уровень стресса и ухаживать за собой. Ты же не хочешь выглядеть неряхой на фоне коллег.
Будь всегда на связи с коллегами / Фото pixabay
Баланс между работой и личной жизнью
И хотя твоя квартира плавно превратилась в офис, следует позаботиться о том, чтобы была четкая граница между работой и личной жизнью. Поэтому не нужно работать с кровати. Так ты собственноручно стираешь грани.
- Обустрой рабочее место так, чтобы ты садился за него только при выполнении задач. В остальное время эта зона должна быть свободной от тебя. Это позволит отдыхать от работы дома.
Используй наши советы, чтобы работа дома не превратилась в настоящее испытание. Настройся на позитивный лад и не губы никогда мотивацию!
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