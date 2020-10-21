Пандемия коронавируса внесла правки в нашу привычную жизнь. Подозреваем, что ты тоже испытал на себе все плюсы и минусы работы дома. С одной стороны не нужно собираться в офис, с другой – стирается грань между личной жизнью и работой. Men 24 расскажет, как сохранить мотивацию, работая дома, ведь без нее говорить о твоей производительности чрезвычайно сложно.

Сначала мы ловили кайф, когда перешли на работу из дома. Можно проснуться за 5 минут до начала рабочего дня и не переживать, что ты проспал. Но со временем проявились и минусы этого. Один из них – потеря мотивации. Men 24 поможет тебе сохранить мотивацию при работе дома!

Примечательно 5 утренних ритуалов, которые выполняет каждый успешный мужчина

Соблюдай привычный утренний распорядок дня

Утренний распорядок дня – это то, что настраивает тебя на будущий рабочий день, поэтому постарайся придерживаться привычного распорядка. И здесь речь идет не о том, чтобы вовремя поднять свое сонное тело с кровати.

Тебе стоит каждого рабочего дня:

просыпаться по будильнику или самостоятельно;

идти и чистить зубы;

раз в несколько дней бриться или корректировать бороду;

готовить и употреблять полезный завтрак;

выполнять зарядку;

одеваться в рабочую одежду.

Зачем тебе все делать? А для того, чтобы поддерживать дисциплину. Это позволит тебе чувствовать, что ты таки собираешься на работу.



Собирайся каждый день так, как будто ходишь в офис / Фото adobestock

Создай свое расписание

Твоя основная задача: начинать и заканчивать свой рабочий день в одно и то же время. Это позволит грамотно и правильно организовывать те 24 часа, которые есть в сутках.

Также тебе нужно сосредоточиться на выполнении рабочих задач. Попробуй сократить время, которое проводишь в соцсетях. Представляй, что со стороны сидит твой босс и пристально наблюдает за твоей работой.

Список дел важный

Тебе необходимо составлять перечень задач, требующих выполнения. Тем более, что это позволит не забыть что-то важное. Рекомендуем во время перерыва на кофе выписать себе обязанности, которые требуют твоего внимания.

Распиши задачи по приоритетности: сначала важные и неотложные, а потом уже можешь вспоминать те, которые требуют твоего внимания.



Собирай список дел каждый день / Фото TippaPatt

Исключи отвлекающие факторы

В идеале, поставь смартфон в соседнюю комнату . Закрой вкладки с соцсетями. Телевизор тоже не стоит включать. Зато можешь включить фоновую музыку или радио. Но не на всю громкость, чтобы не слишком на ней концентрироваться.

Будь на связи с коллегами

Работа на дому становится причиной того, что каждый из нас чувствует себя оторванным от коллектива. Спасти ситуацию может общения со своими коллегами. Можете устраивать раз в неделю видеозвонки, чтобы делиться впечатлениями и идеями . Это позволит снизить уровень стресса и ухаживать за собой. Ты же не хочешь выглядеть неряхой на фоне коллег.



Будь всегда на связи с коллегами / Фото pixabay

Баланс между работой и личной жизнью

И хотя твоя квартира плавно превратилась в офис, следует позаботиться о том, чтобы была четкая граница между работой и личной жизнью. Поэтому не нужно работать с кровати. Так ты собственноручно стираешь грани.

Обустрой рабочее место так, чтобы ты садился за него только при выполнении задач . В остальное время эта зона должна быть свободной от тебя. Это позволит отдыхать от работы дома.

Используй наши советы, чтобы работа дома не превратилась в настоящее испытание. Настройся на позитивный лад и не губы никогда мотивацию!