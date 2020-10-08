В жизни есть множество постоянных вещей. Вот, к примеру, слишком высокие мужчины пытаются немного укоротить свой рост, а низкие – увеличить. Men 24 поделится несколькими приемами, которые позволят визуально увеличить твой рост.

Совсем не обязательно бежать в магазин за ходулями, чтобы удлинить свой силуэт. Достаточно воспользоваться одним из этих семи приемов, о которых Men 24 тебе расскажет. Эти ухищрения позволят визуально увеличить твой рост и выглядеть максимально стильным при любой возможности.

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1. Однотонный костюм и светлая рубашка

Такое сочетание выстраивает одну вертикальную линию в силуэте, что позволяет удлинить тебя визуально.

Но костюм должен быть парным, не слишком контрастным . В крайнем случае, выбирай пиджак и брюки в одной цветовой гамме.



Отдай предпочтение однотонному парному костюму / Фото apetogentleman

2. Мелкий узор

Можешь выбирать одежду с мелкими узорами или принтами, которые не занимают много места на одежде. Такой наряд не будет делать тебя ниже визуально.

Чего нельзя сказать о большом принте . Именно он будет "воровать" рост. Это же касается и вертикальной полоски, если она широкая.



Выбирай одежду с мелким принтом или узором / Фото John Lewis

3. Однобортный пиджак

Можешь смело носить однобортный пиджак. Он делает фигуру визуально стройнее, а также удлиняет силуэт.

Что касается двубортного силуэта, то он визуально расширяет верхнюю часть фигуры , делает ее массивной и приземистой.



Выбирай однобортный пиджак / Фото adobestock

4. Брюки с высокой посадкой

Брюки с высокой посадкой позволяют визуально удлинить твои ноги и укоротить торс. Такой прием позволит тебе выглядеть выше. Но работает эта хитрость только в том случае, когда видно линию ног.

Что касается брюк с низкой посадкой, то они искажают пропорции , а также делают верхнюю часть твоего тела неестественно длинной.



Выбирай брюки с высокой посадкой / Фото pinterest

5. Заправлена ​​в брюки рубашка

Этот метод позволяет делать четкую линию между верхней и нижней частью тела. Впрочем, проследи за тем, чтобы твоя рубашка была по фигуре и не свисала над поясом брюк.

Выпущена же рубашка делает твои ноги короче , а торс – длиннее. Помни об этом.



Заправляй рубашку в брюки / Фото alanflusser

6. Брюки со стрелками

Вертикальная линия на брюках, как и тонкая вертикальная полоска будут визуально вытягивать твой силуэт.

Но здесь нужно помнить о том, что брюки должны быть на твой рост. Если снизу будет слишком много складок – силуэт не удастся вытянуть.



Носы брюки со стрелками / Фото severdv

7. Обувь в тон брюк

Такой метод позволит тебе визуально удлинить ноги. Позаботься, чтобы при использовании этого приема на тебе была не слишком массивная обувь в паре с зауженными брюками. Это сочетание может выглядеть не слишком уместно.

Контрастная обувь же наоборот сокращает твой рост .



Выбирай обувь в тон брюк / Фото blackwear

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