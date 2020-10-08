7 способов визуально увеличить рост мужчины: простые приемы
В жизни есть множество постоянных вещей. Вот, к примеру, слишком высокие мужчины пытаются немного укоротить свой рост, а низкие – увеличить. Men 24 поделится несколькими приемами, которые позволят визуально увеличить твой рост.
Совсем не обязательно бежать в магазин за ходулями, чтобы удлинить свой силуэт. Достаточно воспользоваться одним из этих семи приемов, о которых Men 24 тебе расскажет. Эти ухищрения позволят визуально увеличить твой рост и выглядеть максимально стильным при любой возможности.
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1. Однотонный костюм и светлая рубашка
Такое сочетание выстраивает одну вертикальную линию в силуэте, что позволяет удлинить тебя визуально.
- Но костюм должен быть парным, не слишком контрастным. В крайнем случае, выбирай пиджак и брюки в одной цветовой гамме.
Отдай предпочтение однотонному парному костюму / Фото apetogentleman
2. Мелкий узор
Можешь выбирать одежду с мелкими узорами или принтами, которые не занимают много места на одежде. Такой наряд не будет делать тебя ниже визуально.
- Чего нельзя сказать о большом принте. Именно он будет "воровать" рост. Это же касается и вертикальной полоски, если она широкая.
Выбирай одежду с мелким принтом или узором / Фото John Lewis
3. Однобортный пиджак
Можешь смело носить однобортный пиджак. Он делает фигуру визуально стройнее, а также удлиняет силуэт.
- Что касается двубортного силуэта, то он визуально расширяет верхнюю часть фигуры, делает ее массивной и приземистой.
Выбирай однобортный пиджак / Фото adobestock
4. Брюки с высокой посадкой
Брюки с высокой посадкой позволяют визуально удлинить твои ноги и укоротить торс. Такой прием позволит тебе выглядеть выше. Но работает эта хитрость только в том случае, когда видно линию ног.
- Что касается брюк с низкой посадкой, то они искажают пропорции, а также делают верхнюю часть твоего тела неестественно длинной.
Выбирай брюки с высокой посадкой / Фото pinterest
5. Заправлена в брюки рубашка
Этот метод позволяет делать четкую линию между верхней и нижней частью тела. Впрочем, проследи за тем, чтобы твоя рубашка была по фигуре и не свисала над поясом брюк.
- Выпущена же рубашка делает твои ноги короче, а торс – длиннее. Помни об этом.
Заправляй рубашку в брюки / Фото alanflusser
6. Брюки со стрелками
Вертикальная линия на брюках, как и тонкая вертикальная полоска будут визуально вытягивать твой силуэт.
- Но здесь нужно помнить о том, что брюки должны быть на твой рост. Если снизу будет слишком много складок – силуэт не удастся вытянуть.
Носы брюки со стрелками / Фото severdv
7. Обувь в тон брюк
Такой метод позволит тебе визуально удлинить ноги. Позаботься, чтобы при использовании этого приема на тебе была не слишком массивная обувь в паре с зауженными брюками. Это сочетание может выглядеть не слишком уместно.
- Контрастная обувь же наоборот сокращает твой рост.
Выбирай обувь в тон брюк / Фото blackwear
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Воспользуйся этими секретами, чтобы визуально удлинить силуэт и казаться выше.
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