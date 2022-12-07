Для цього слід виробити кілька звичок і дотримуватися їх. Експерти рекомендують робити це після 50 років, але ми наполягаємо, що слід приступати вже і негайно. Не зволікай!

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Як зробити життя щасливим і довгим

Відразу ж обмовимося, що всі поради крутитимуться навколо твого самопочуття. Погодься, вкрай складно говорити про щастя, коли тебе щось болить, та й узагалі підводить здоров'я.

Слід, наприклад, переглянути свій раціон. Варто розуміти, що твоя дієта неабияк впливає те, як ти почуватимешся. Якщо організм отримуватиме усі необхідні речовини, то й твій загальний стан буде значно кращим. Але це ще не все.



Ці поради зроблять твоє життя кращим і здоровішим / Фото drobotdean

Хірург Санджай Гупта назвав три основні речі. На його думку, з їхньою допомогою можна буде досягнути довголіття. Якщо ж їх взяти на озброєння раніше, ніж рекомендує експерт, то у тебе всі шанси зробити своє життя кращим, цікавішим і яскравішим.

Наголошуємо, що немає якоїсь чарівної пігулки, яка б усе зробила за тебе. Тобі доведеться працювати над своїм тілом, а також розумом. Причому, варто робити це якомога раніше. То що потрібно зробити?

Проходь ретельні медичні огляди

Контроль та профілактика – важливий прояв турботи про власне здоров'я. Погодься, краще запобігати появі небезпечних захворювань, ніж намагатися позбутися їх на останніх стадіях.



Турбуйся про свій стан здоров'я / Фото freepik

Роби собі подарунок на кожен день народження – чекап. Проходь усіх лікарів, перевір свій стан здоров'я. Окрема рекомендація стосується ВІЛ. Якщо ти ведеш статеве життя, то перевірятися варто кожні пів року.

Виконуй фізичні вправи

Експерт рекомендує виконувати силові вправи для підтримки м'язів. Він зазначає, що після 30 років їхня маса зменшується. Тож тобі потрібно буде докласти більше зусиль, щоб вона не зникла цілком і повністю. Пам'ятай, що гарна мускулатура дозволяє тобі краще рухатися. Крім того, варто буде виконувати вправи, які допомагатимуть кісткам і суглобам.

Якщо маєш можливість тренуватися просто неба – роби це. На думку експерта, такий підхід принесе ще більше користі. І тут немає нічого дивного, адже ти поєднуєш приємне з корисним.

Підтримуй соціальні зв'язки

Оця порада дійсно буде актуальнішою для тих, кому за 50. Але ми впевнені, що й серед молодших є ті, хто веде досить відлюдкуватий спосіб життя. Ми б не рекомендували так робити.



Друзі поруч зроблять твоє життя яскравішим і цікавішим / Фото lookstudio

Кілька досліджень довели, що хороші стосунки з партнерами, друзями, членами родини позитивно впливають на людину. Вона має вищі шанси на довге та здорове життя.

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Як бачиш, нічого надзвичайно складного немає. Зустрічайся з друзями та близькими, займайся спортом, а також не забувай стежити за станом свого здоров'я. Ці три прості правила допоможуть тобі будувати щасливе й успішне життя. Усе у твоїх руках!

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