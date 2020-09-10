Для крепких орешков: 5 крутых челленджей, которые прокачают твоё тело
Каждый мужчина хочет иметь не только крепкое и рельефное тело, но и уметь использовать наращенные мышцы. Эти челенджи от известного фитнес-инструктора Эрика Буррата позволят по-новому взглянуть на привычные тренировки и проверить, на что ты способен. Подписывайся на челлендж, будет весело!
Фитнес-инструктор сделал несколько челленджей, цель которых – проверить твою ловкость, силу, координацию и выносливость. Мы же на Men 24 просто не могли не поделиться ими. Проверь себя и попробуй выполнить хотя бы один из этих челленджей.
Возьми на вооружение
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1. Мостик
Чтобы укрепить мышцы, и тренировать гибкость следует выполнять наклоны. Но это слишком скучно. Тренер же рекомендует воспользоваться любой стеной и сделать мостик.
- Что нужно делать? Опирайся руками на стену и пытайся спуститься на мостик. Но это еще не все. Теперь с мостика попробуй подняться обратно. Со временем сможешь это делать без опоры!
Главное – хорошо разогрейте мышцы, чтобы не травмироваться из-за чрезмерной спешки выполнить этот челлендж.
2. Зверское тренировки
Называется этот фитнес-комплекс "Animal flow". Он состоит из упражнений, которые имеют имена животных: "обезьяна", "краб", "зверь" и другие.
- Для чего эти упражнения? Они позволяют выявить ту часть тела, которая мешает твоему спортивному прогрессу. Для проверки "на вшивость" нужно постепенно убирать по одной точке опоры. При этом следует удерживать равновесие.
Например, встань на колени, чтобы руки и ноги находились в вертикальном положении. Несколько подними колени. Затем оторви от пола одну руку и носок противоположной ноги. Простой несколько секунд. Поменяй руку и ногу.
Так ты будешь чувствовать, какая твоя часть немного проседает и требует большей прокачки.
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3. Вис на перекладине
Мы не устаем повторять, что для занятий спортом не всегда нужно ходить в спортзал или покупать дорогой инвентарь. Если в твоем дворе есть турники – грех ими не воспользоваться. Перекладина позволит тебе укрепить мышцы лопаток и всей спины. Но просто висеть на ней – скучное занятие.
- Попробуй "активный выс". При нем ты должен держать плечи разведенными. Для этого старайся максимально взимать лопатки. Такой формат челленджа обнаружит слабые места в плечевом поясе. Также можно висеть на одной руке.
4. Поза аиста
Ты видел аистов в своей жизни? Так вот эти красивые птицы могут долго стоять на одной ноге. Попробуй и ты это сделать, удерживая равновесие.
- Сначала можешь делать это с открытыми глазами секунд на 30. Позже осложняй упражнение – закрывай глаза и 15 секунд стой на одной ноге. А так, то можешь ставить цели и бить собственные рекорды.
5. "Кубковый" присядет
Цель этого челленджа – испытать силу твоих ног, плеч, пресса и тазобедренных суставов. А само это упражнение может заменить тренировки нижней части тела.
- Как выполнить? Нужен дополнительный вес, который равен половине твоего. Берем в руки и приседаем как можно ниже. Бедра твои должны быть параллельны полу, а позвоночник и суставы – равными.
Желательно так приседать раз 25. Для начала можешь брать меньший вес и со временем его "наращивать".
Такие челенджи идеально подойдут для тех, кому надоело монотонное "таскание" железа. Попробуй и ты. Тебе однозначно понравится, а еще ты откроешь в себе новые неизведанные грани.