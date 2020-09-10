Каждый мужчина хочет иметь не только крепкое и рельефное тело, но и уметь использовать наращенные мышцы. Эти челенджи от известного фитнес-инструктора Эрика Буррата позволят по-новому взглянуть на привычные тренировки и проверить, на что ты способен. Подписывайся на челлендж, будет весело!

Фитнес-инструктор сделал несколько челленджей, цель которых – проверить твою ловкость, силу, координацию и выносливость. Мы же на Men 24 просто не могли не поделиться ими. Проверь себя и попробуй выполнить хотя бы один из этих челленджей.

Возьми на вооружение

Держи тело в форме: 5 упражнений для тех, у кого нет времени ходить в спортзал

1. Мостик

Чтобы укрепить мышцы, и тренировать гибкость следует выполнять наклоны. Но это слишком скучно. Тренер же рекомендует воспользоваться любой стеной и сделать мостик.

Что нужно делать? Опирайся руками на стену и пытайся спуститься на мостик . Но это еще не все. Теперь с мостика попробуй подняться обратно. Со временем сможешь это делать без опоры!

Главное – хорошо разогрейте мышцы, чтобы не травмироваться из-за чрезмерной спешки выполнить этот челлендж.

2. Зверское тренировки

Называется этот фитнес-комплекс "Animal flow". Он состоит из упражнений, которые имеют имена животных: "обезьяна", "краб", "зверь" и другие.

Для чего эти упражнения? Они позволяют выявить ту часть тела, которая мешает твоему спортивному прогрессу . Для проверки "на вшивость" нужно постепенно убирать по одной точке опоры. При этом следует удерживать равновесие.

Например, встань на колени, чтобы руки и ноги находились в вертикальном положении. Несколько подними колени. Затем оторви от пола одну руку и носок противоположной ноги. Простой несколько секунд. Поменяй руку и ногу.

Так ты будешь чувствовать, какая твоя часть немного проседает и требует большей прокачки.

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3. Вис на перекладине

Мы не устаем повторять, что для занятий спортом не всегда нужно ходить в спортзал или покупать дорогой инвентарь. Если в твоем дворе есть турники – грех ими не воспользоваться. Перекладина позволит тебе укрепить мышцы лопаток и всей спины. Но просто висеть на ней – скучное занятие.

Попробуй "активный выс". При нем ты должен держать плечи разведенными . Для этого старайся максимально взимать лопатки. Такой формат челленджа обнаружит слабые места в плечевом поясе. Также можно висеть на одной руке.

4. Поза аиста

Ты видел аистов в своей жизни? Так вот эти красивые птицы могут долго стоять на одной ноге. Попробуй и ты это сделать, удерживая равновесие.

Сначала можешь делать это с открытыми глазами секунд на 30. Позже осложняй упражнение – закрывай глаза и 15 секунд стой на одной ноге . А так, то можешь ставить цели и бить собственные рекорды.

5. "Кубковый" присядет

Цель этого челленджа – испытать силу твоих ног, плеч, пресса и тазобедренных суставов. А само это упражнение может заменить тренировки нижней части тела.

Как выполнить? Нужен дополнительный вес, который равен половине твоего . Берем в руки и приседаем как можно ниже. Бедра твои должны быть параллельны полу, а позвоночник и суставы – равными.

Желательно так приседать раз 25. Для начала можешь брать меньший вес и со временем его "наращивать".