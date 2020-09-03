Стрессы сопровождают нас повсюду. Единственное, что мы можем с ними сделать – научиться укрощать их. В нашем материале мы расскажем тебе о безумных и сумасшедших методах снятия стресса, которые используют люди в мире.

Если тебе всегда казалось, что для снятия стресса достаточно принять душ или выпить виски, то на Men 24 расскажем о необычных способах, которые однозначно помогут обуздать неприятные эмоции. Гарантируем не только отличное настроение, но и тотальное отсутствие стресса!

Еще один метод расслабиться

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Пивные ванны

Этот вариант снятия стресса используется в Чехии. Мотай себе на ус, планируя следующую поездку.

Как он работает? Большую дубовую бочку наполовину наполняют минеральной водой, а другую половину – суслом пивных дрожжей. Именно они содержат те особые вещества, которые положительно влияют не только на твою кожу, но и на нервную систему.

Крутым является ещё и тот факт, что принимать пивные ванны можно и у себя дома . Для этого в ванну с водой следует налить 2 литра пива (подчеркиваем, что в ванну, а не внутрь себя). Правда, купаться в такой ванной можно не более 20 минут, поэтому не перестарайся.

Пивные ванны чрезвычайно популярны в Чехии / Фото mamaison

Массаж змеями

Если у тебя уже пошел мороз по коже от одной мысли о змеях, то мы тут с тобой абсолютно солидарны. Сам же этот метод используется в Израиле . Причем эта процедура не только призвана снять стресс, но и усталость.

В этом деле следует довериться профессионалам , поэтому не стоит бежать к соседу Женьке, чтобы его ручной питон сделал тебе массаж. Это работает немного не так.

Тебя положат от четырех до шести змей , которые в течение нескольких минут избавят тебя не только от негативных эмоций, а и помогут улучшить кровообращение и расслабиться.

Массаж змеями изрядно расслабляет / Фото superdeal

"Виртуальная" жилетка

Высказывание о "выплакаться в жилетку" прекрасно используют в Китае . И напоминает он секс по телефону.

Ты по телефону разговариваешь с человеком, делишься своими проблемами и получаешь дельный совет , который может даже изменить твою жизнь.

Интересен тот факт, что занимаются этим специалисты, поэтому такая "виртуальная" жилетка обходится дешевле, чем традиционный визит к психотерапевту.

По ту сторону трубки можно услышать дельный совет / Фото pixabay

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Покричать на бармена

Испанцы решили, что бармен может не только поддержать компанию, когда хочется выпить, а не с кем. Он может стать своеобразным щитом, который возьмет на себя все твои проблемы и заботы. Но не надо все воспринимать буквально, ведь бить бармена точно не стоит.

Итак, в Испании открыли бар, в котором нужно как можно мощнее обругать бармена . Чем ярче ты это сделаешь, тем круче напиток он тебе сделает. Такой вариант позволит не только снять стресс, но и изрядно так потренировать свою фантазию. Правда, для максимального эффекта нужно будет предварительно изучить испанский язык. Но мы в тебя верим!

Через карантинные мероприятия на бармена сейчас не покричать / Фото pxhere

Обертывания икрой

Если ты тоже думал, что черная икра создана для того, чтобы быть украшением новогоднего праздничного стола, то у итальянцев на это немного другой взгляд. Они придумали ванны из икры .

Причем сама процедура позволяет не только снять стресс, но и изрядно оздоровиться. Но есть одно существенное "но": такое удовольствие сильно ударит по вашему семейному бюджету. Поэтому хорошо подумай, не вызовет ли у тебя прием такой ванны новый стресс. Кажется, именно для этого хитрые итальянцы и придумали этот формат.

Итальянцы предлагают не только есть черную икру, но и купаться в ней / Фото kingikra

Баня по-мексикански

Мексика известна не только благодаря текиле, но и кактусам. Сама процедура – безумная смесь массажа, акупунктуры и традиционного биение веником по спине.

Для этого длинные листья кактуса нарезают. Понятное дело, что большинство колючек убирают, чтобы не причинить тебе вреда. Листья кактуса нагревается, после чего тебя ним хорошенько так бьют по спине.

Говорят, что такой вариант мгновенно снимает стресс . Не стоит обходить вниманием и необычные ощущения. Но мы настоятельно рекомендуем не пытаться воспроизвести это в домашних условиях.

Вместо обычных веников в такой бане используются листья кактуса / Фото pixabay