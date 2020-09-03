Как снять стресс: крутые и сумасшедшие методы, которыми пользуются в мире
Стрессы сопровождают нас повсюду. Единственное, что мы можем с ними сделать – научиться укрощать их. В нашем материале мы расскажем тебе о безумных и сумасшедших методах снятия стресса, которые используют люди в мире.
Если тебе всегда казалось, что для снятия стресса достаточно принять душ или выпить виски, то на Men 24 расскажем о необычных способах, которые однозначно помогут обуздать неприятные эмоции. Гарантируем не только отличное настроение, но и тотальное отсутствие стресса!
Еще один метод расслабиться
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Пивные ванны
Этот вариант снятия стресса используется в Чехии. Мотай себе на ус, планируя следующую поездку.
- Как он работает? Большую дубовую бочку наполовину наполняют минеральной водой, а другую половину – суслом пивных дрожжей. Именно они содержат те особые вещества, которые положительно влияют не только на твою кожу, но и на нервную систему.
- Крутым является ещё и тот факт, что принимать пивные ванны можно и у себя дома. Для этого в ванну с водой следует налить 2 литра пива (подчеркиваем, что в ванну, а не внутрь себя). Правда, купаться в такой ванной можно не более 20 минут, поэтому не перестарайся.
Пивные ванны чрезвычайно популярны в Чехии / Фото mamaison
Массаж змеями
Если у тебя уже пошел мороз по коже от одной мысли о змеях, то мы тут с тобой абсолютно солидарны. Сам же этот метод используется в Израиле. Причем эта процедура не только призвана снять стресс, но и усталость.
- В этом деле следует довериться профессионалам, поэтому не стоит бежать к соседу Женьке, чтобы его ручной питон сделал тебе массаж. Это работает немного не так.
- Тебя положат от четырех до шести змей, которые в течение нескольких минут избавят тебя не только от негативных эмоций, а и помогут улучшить кровообращение и расслабиться.
Массаж змеями изрядно расслабляет / Фото superdeal
"Виртуальная" жилетка
Высказывание о "выплакаться в жилетку" прекрасно используют в Китае. И напоминает он секс по телефону.
- Ты по телефону разговариваешь с человеком, делишься своими проблемами и получаешь дельный совет, который может даже изменить твою жизнь.
- Интересен тот факт, что занимаются этим специалисты, поэтому такая "виртуальная" жилетка обходится дешевле, чем традиционный визит к психотерапевту.
По ту сторону трубки можно услышать дельный совет / Фото pixabay
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Покричать на бармена
Испанцы решили, что бармен может не только поддержать компанию, когда хочется выпить, а не с кем. Он может стать своеобразным щитом, который возьмет на себя все твои проблемы и заботы. Но не надо все воспринимать буквально, ведь бить бармена точно не стоит.
- Итак, в Испании открыли бар, в котором нужно как можно мощнее обругать бармена. Чем ярче ты это сделаешь, тем круче напиток он тебе сделает. Такой вариант позволит не только снять стресс, но и изрядно так потренировать свою фантазию. Правда, для максимального эффекта нужно будет предварительно изучить испанский язык. Но мы в тебя верим!
Через карантинные мероприятия на бармена сейчас не покричать / Фото pxhere
Обертывания икрой
Если ты тоже думал, что черная икра создана для того, чтобы быть украшением новогоднего праздничного стола, то у итальянцев на это немного другой взгляд. Они придумали ванны из икры.
- Причем сама процедура позволяет не только снять стресс, но и изрядно оздоровиться. Но есть одно существенное "но": такое удовольствие сильно ударит по вашему семейному бюджету. Поэтому хорошо подумай, не вызовет ли у тебя прием такой ванны новый стресс. Кажется, именно для этого хитрые итальянцы и придумали этот формат.
Итальянцы предлагают не только есть черную икру, но и купаться в ней / Фото kingikra
Баня по-мексикански
Мексика известна не только благодаря текиле, но и кактусам. Сама процедура – безумная смесь массажа, акупунктуры и традиционного биение веником по спине.
- Для этого длинные листья кактуса нарезают. Понятное дело, что большинство колючек убирают, чтобы не причинить тебе вреда. Листья кактуса нагревается, после чего тебя ним хорошенько так бьют по спине.
- Говорят, что такой вариант мгновенно снимает стресс. Не стоит обходить вниманием и необычные ощущения. Но мы настоятельно рекомендуем не пытаться воспроизвести это в домашних условиях.
Вместо обычных веников в такой бане используются листья кактуса / Фото pixabay
Как видишь, для снятия стресса можно даже нормально так заморочиться и подойти к этому процессу с креативной точки зрения. А какой необычный способ снятия стресса понравился тебе больше всего? Мы вот подумываем над ванной с пивом. Слишком уж заманчивое предложение.