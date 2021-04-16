Если вы уже попробовали и сексуальное нижнее белье, и смену локаций, и секс-игрушки, то пора взять на вооружение что-то новенькое. Для этого можешь, например, воспользоваться несколькими советами с Камасутры. С их помощью можно вывести занятия любовью на совершенно новый уровень.

К твоему вниманию 5 идей с Камасутры, которые помогут получить больше удовольствия от занятия сексом. Воспользуйся ими, чтобы освежить интимную жизнь, а также поразить свою партнершу.

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1. Поменяй положение

Вы можете каждую ночь по несколько раз менять секс-позы, но это не гарантия получения удовольствия. Нужно обратить внимание на то, что каждая позиция может быть усовершенствованной, если немного изменить, например, угол проникновения. Поэтому ты можешь смело заниматься сексом в миссионерской позиции, несколько освежив ее.

2. Добавь цвета

Согласно Камасутре, цвет – лучший способ пробудить чувство романтики между вами. Обрати внимание на красные оттенки. Купи новое нижнее белье для нее или укрась ложе лепестками роз. Не лишними будут красные свечи, а также приглушенное романтическое освещение. Это придаст определенного соблазна вам обоим.



Красный цвет повышает уровень возбуждения / Фото Unsplash

3. Не забывай о прелюдии

Тело твоей партнерши буквально усеяно эрогенными зонами. Их следует не только изучить, но и использовать, чтобы дарить как можно больше удовольствия до, во время и после секса. А хорошая и качественная прелюдия позволит твоей партнерше разогреться и быть готовой к горячей ночи.

4. Размер имеет значение

Выбирать секс-позу следует с учетом длины своего полового члена. Некоторые варианты максимально универсальные, а есть позиции, которые будут комфортными лишь для владельцев выдающихся длин. Поэтому стоит объективно оценивать свои физические параметры, чтобы не чувствовать себя дискомфортно во время занятия сексом.



Подбирай секс-позы под размер своего полового члена / Фото Unsplash

5. Заботься о ней

Камасутра предусматривает, что для женщины сам секс значительно важнее, чем достижение оргазма. Поэтому лучший способ удовлетворить партнершу – позаботиться об ее физиологических потребностях. Если ты будешь внимательным к ней во время секса, то можешь гарантировать, что ей будет очень хорошо. Не нужно стараться изо всех сил подарить ей оргазм. Лучше сосредоточься на ощущениях.

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