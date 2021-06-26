Бобби Максимус, личный тренер и бывший боец ​​UFC, рассказал, почему большинство людей не видят результатов. Во всем виновата техника отжиманий, которую они используют.

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По мнению Максимуса, речь идет не только о том, чтобы правильно поставить руки, сохранить прямую спину или напрячь мышцы корпуса и ягодиц. Все это, конечно же, очень важно во время отжиманий, но есть еще кое-что. И, убежден тренер, это влияет на результативность упражнения чрезвычайно сильно.

Эту хитрость тренер использует, тренируя кандидатов в специальный корпус армии Соединенных Штатов. Она заключается в том, что нужно касаться грудной клеткой земли.

Так, по словам Максимуса, если ты не касаешься пола грудью во время отжиманий, ты не делаешь их хорошо и, по сути, жульничаешь. Ты не выкладываешься на 100%, а значит и не набираешь столько сил, сколько нужно было.

Смотри, как правильно и эффективно выполнять отжимания:

Поэтому его предложение делать отжимание такое:

Руки расположены на ширине плеч, а пальцы разведены для большей устойчивости; Прямая линия по всему телу, бедра не опускаем и поддерживаем для этого напряжение в ядре; В положении планки медленно опускаешься, пока твоя грудь не коснется пола, отведя руки в стороны; Верни руки в исходное положение, и быстро подними корпус.

Попробуй и ты выполнять отжимания методом, который рекомендует Бобби Максимус. Гарантируем, твоё тело будет тебе благодарно!