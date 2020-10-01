Говорят, выбраться из нее френдзоны возможно. Но для этого нужно хорошенько попотеть и приложить немало усилий. На этот раз мы расскажем тебе, как дружбу с девушкой превратить в счастливые отношения. Возьми наши советы на вооружение. Не исключено, что она – именно та, с которой ты проведешь всю свою жизнь.

Мы на Men 24 рекомендуем включить здоровую настойчивость и обращать внимание на сигналы, которые подает твоя подруга. А вдруг ваша крутая дружба может переродиться в прочные отношения.

Возьми на вооружение Как стать ее парнем: 5 способов наконец покинуть френдзону

Ваша прямота

Хочешь пойти с ней прогуляться – так и скажи. Но не нужно использовать формулировку: "Хочешь пойти на кофе сегодня?". Это провальный вариант. Тебе важно подать все так, чтобы она понимала, что хочешь прогуляться ты именно с ней. Так можно будет избавиться дружественного флера.

Акцент делаем не на прогулке, а на проведении времени с ней . Покажи, что ты это особенно ценишь.



Делай акцент на том, что тебе хочется провести время именно с ней / Фото ArthurHidden

Планируй разумно

Свидание от спонтанной прогулки отличается подготовкой к встрече. Поэтому не нужно звонить ей и говорить, что через полчаса приедешь за ней. Лучше попробуй договориться о встрече в определенный день. Дай ей возможность подготовиться, чтобы она могла выглядеть на высоте.

Ты устроил свидание? В таком случае она только получает удовольствие, а все организационные вопросы остаются целиком и полностью на тебе .

Платы на первом свидании

Все мы знаем, что друзья делят счет в кафе или ресторане поровну. Если же ты хочешь перейти границу дружбы и завязать романтические отношения – начни полностью брать на себя расходы. Хотя бы на первом свидании.

Если она хочет за себя заплатить – не спорь . Будь максимально галантным и попробуй донести до нее, что тебе было бы приятно, если бы ты мог оплатить счет. Ведь на кофе пригласил ее именно ты.



На первом свидании платишь ты / Фото Miodrag Gajic

Внимательность – твоё все

Дружеские посиделки отличаются от романтических тем, что тебе совсем не обязательно абсолютно все воспринимать с максимальной внимательностью. Что же касается свидания, то ту нужно обращать внимание на все.

Обрати внимание на ее поведение, настроение, а также общую атмосферу . Это позволит тебе маневрировать между айсбергами, которые могут возникать на пути построения романтических отношений.

Будь на связи

Не нужно целыми днями писать ей, отправлять бессмысленные емодзи и звонить посреди рабочего дня. Ты же не хочешь превратиться в маньяка в ее глазах? Зато старайся быстро реагировать на ее сообщения или звонки.

Не стесняйся звать ее гулять или на ужин . Но не нужно доставать ее, если не всегда она сможет встретиться с тобой.



Будь на связи, но не доставай ее / Фото The Nordy

Погружай ее в свою жизнь

Если так случилось, что она не знакома с твоими друзьями, – пора это делать. Пригласи ее на крутую и уютную пирушку, где будут твои люди. Дай ей возможность почувствовать себя частью вашей невероятной компании и насладиться уютной атмосферой.

Тем более, что друзья могут рассказать ей о твоих положительных чертах и дать маленький толчок . Но будь осторожен, чтобы они на радостях не разболтали лишнего.

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