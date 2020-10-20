Барышни настолько сильно нас любят, что готовы даже имитировать оргазм. Все для того, чтобы мы не чувствовали себя неловко, если что-то пошло не по плану. Но внимательные мужчины знают, как раскусить умелую актрису, которая делает вид, что витает на седьмом небе от удовольствия. К твоему вниманию признаки, свидетельствующие о том, что твоя девушка имитирует оргазм.

Уметь различать имитацию оргазма от настоящей кульминации важно. Но не нужно сразу же спрыгивать с кровати и говорить: "Попалась! Я знаю, что ты притворяешься". Men 24 делится с тобой несколькими признаками, которые указывают на то, что любимая имитирует оргазм.

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1. Ее взгляд

Только в порно девушка во время оргазма смотрит своему партнеру в глаза. Мол: "Какой ты герой. Мне так хорошо". Ага, а чтобы так не было. Во время настоящего оргазма твоя партнерша хоть на миг закроет глаза . Поэтому не ведись, если она просто начинает выгибаться, как уж на сковородке.

2. Ее мышцы

Оргазм сопровождается не только криками и изгибанием тела. Достижение пика удовольствия становится причиной ритмичного сокращения не только мышц влагалища, но и матки и даже таза . Такая пульсация может длиться до 10 секунд. И ты ее однозначно почувствуешь. Понятное дело, что и такое поведение тела могут симулировать. Но для этого нужно хорошо тренироваться.



Сокращение мышц в интимной зоне свидетельствуют о достижении оргазма / Фото adobestock

3. Стимуляция эрогенной зоны

Редко барышни сразу же перестают массировать или стимулировать свою эрогенную зону как только достигнут оргазма . Впрочем, такое бывает. Например, когда стимуляция начинает приносить не удовольствие, а дискомфорт. Поэтому этот "флаг" стоит внимания, но не является истиной в последней инстанции.

4. Спокойствие

После реального оргазма любимая захочет немного полежать, отдохнуть . Даже может возникнуть желание поспать. Поэтому ты можешь попробовать устроить ей проверку. Попроси принести воды. Если она сразу же сорвется с постели и побежит за стаканом, то либо она нагло симулировала, или очень тебя любит, поэтому нашла силы выполнить твою просьбу.



После достижения оргазма девушка захочет просто полежать / Фото pxhere

5. Мимика

Во время настоящего оргазма твоей любимой чрезвычайно сложно управлять собственными эмоциями, поэтому могут возникать смешные гримасы . Зато имитация позволяет твоей партнерше выглядеть так, как будто она сидит на троне и получает титул "Мисс Вселенная".

6. Сердцебиение

Между прочим прижмись к ее груди, когда она достигнет оргазма. Если почувствуешь безумное сердцебиение – все происходит на самом деле. Зато спокойный сердечный ритм может свидетельствовать только о хорошем актерском мастерстве.



Ее сердцебиение может разоблачить симуляцию оргазма / Фото istock

В любом случае игнорировать симуляцию оргазма не нужно. Вполне вероятно, ты недостаточно времени уделит прелюдии или зациклился только на собственном удовольствии. Помни о том, что хорошо в постели, или где бы вы ни занимались любовью, должно быть вам обоим. Поэтому позаботься не только о себе и своем животном желании!