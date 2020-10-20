Как раскусить, что твоя любимая симулирует оргазм: 6 красных флажков
Барышни настолько сильно нас любят, что готовы даже имитировать оргазм. Все для того, чтобы мы не чувствовали себя неловко, если что-то пошло не по плану. Но внимательные мужчины знают, как раскусить умелую актрису, которая делает вид, что витает на седьмом небе от удовольствия. К твоему вниманию признаки, свидетельствующие о том, что твоя девушка имитирует оргазм.
Уметь различать имитацию оргазма от настоящей кульминации важно. Но не нужно сразу же спрыгивать с кровати и говорить: "Попалась! Я знаю, что ты притворяешься". Men 24 делится с тобой несколькими признаками, которые указывают на то, что любимая имитирует оргазм.
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1. Ее взгляд
Только в порно девушка во время оргазма смотрит своему партнеру в глаза. Мол: "Какой ты герой. Мне так хорошо". Ага, а чтобы так не было. Во время настоящего оргазма твоя партнерша хоть на миг закроет глаза. Поэтому не ведись, если она просто начинает выгибаться, как уж на сковородке.
2. Ее мышцы
Оргазм сопровождается не только криками и изгибанием тела. Достижение пика удовольствия становится причиной ритмичного сокращения не только мышц влагалища, но и матки и даже таза. Такая пульсация может длиться до 10 секунд. И ты ее однозначно почувствуешь. Понятное дело, что и такое поведение тела могут симулировать. Но для этого нужно хорошо тренироваться.
Сокращение мышц в интимной зоне свидетельствуют о достижении оргазма / Фото adobestock
3. Стимуляция эрогенной зоны
Редко барышни сразу же перестают массировать или стимулировать свою эрогенную зону как только достигнут оргазма. Впрочем, такое бывает. Например, когда стимуляция начинает приносить не удовольствие, а дискомфорт. Поэтому этот "флаг" стоит внимания, но не является истиной в последней инстанции.
4. Спокойствие
После реального оргазма любимая захочет немного полежать, отдохнуть. Даже может возникнуть желание поспать. Поэтому ты можешь попробовать устроить ей проверку. Попроси принести воды. Если она сразу же сорвется с постели и побежит за стаканом, то либо она нагло симулировала, или очень тебя любит, поэтому нашла силы выполнить твою просьбу.
После достижения оргазма девушка захочет просто полежать / Фото pxhere
5. Мимика
Во время настоящего оргазма твоей любимой чрезвычайно сложно управлять собственными эмоциями, поэтому могут возникать смешные гримасы. Зато имитация позволяет твоей партнерше выглядеть так, как будто она сидит на троне и получает титул "Мисс Вселенная".
6. Сердцебиение
Между прочим прижмись к ее груди, когда она достигнет оргазма. Если почувствуешь безумное сердцебиение – все происходит на самом деле. Зато спокойный сердечный ритм может свидетельствовать только о хорошем актерском мастерстве.
Ее сердцебиение может разоблачить симуляцию оргазма / Фото istock
В любом случае игнорировать симуляцию оргазма не нужно. Вполне вероятно, ты недостаточно времени уделит прелюдии или зациклился только на собственном удовольствии. Помни о том, что хорошо в постели, или где бы вы ни занимались любовью, должно быть вам обоим. Поэтому позаботься не только о себе и своем животном желании!
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