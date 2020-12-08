Девушка – открытая книга. Поэтому твоя задача – понимать язык, на котором она "написана", а также разгадывать скрытые шифры. Men 24 поможет тебе в этом. К твоему вниманию 6 не слишком очевидных признаков, что ты нравишься девушке.

Если внимательно изучать поведение и язык тела девушки, можно обнаружить, что она не равнодушна к тебе. К твоему вниманию несколько не слишком очевидных признаков, свидетельствующих о том, что барышня в восторге от тебя. Men 24 делится – ты бери на вооружение!

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1. Все ее внимание посвящено тебе

Простой, но действенный маркер – выбор места в кафе. Если девушка решила сесть лицом к стене – все ее внимание, скорее всего, будет приковано именно тебе. Если же нет – обрати внимание, куда именно направлен ее взгляд. Вполне вероятно, что ей просто нравиться бариста в этом заведении.



Обрати внимание, куда она смотрит во время свидания / Фото unsplash

2. Она заботливая

Если ты вдруг прольешь колу – не стоит расстраиваться. Этим ты можешь проверить его отношение к себе. В идеале девушка должна сразу же броситься по салфетки и помочь убрать следы "преступления". Если же она пытается отвернуться, притворившись, что ничего не увидела, – тревожный звоночек.

3. Она ест твою еду

Понятное дело, что в период пандемии COVID-19 мы не слишком рекомендуем есть из одной тарелки. Но ты можешь просто предложить ей кусочек картошечки. Если она согласится – знай, что ты ей нравишься. Или ты просто угадал с выбором блюда. Что тоже можно считать неплохим бонусом к твоей копилке.



Если твои блюда ей нравятся – то и ты тоже / Фото unsplash

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4. Она делает тебе комплимент

Да, бывает и такое. Например, она может заметить, насколько ты галантный или вежливый. Ей может понравиться твой браслет или другой элемент гардероба. Может прийтись по душе говор или манера поведения. Неважно. Просто она обратила внимание на то в тебе, что пришлось ей по душе. Ты, кстати, тоже не будь скупым на комплименты. Но восхваление ее соблазнительных форм все же лучше оставить на свидание 2 – 3!

5. Ей интересно о тебе абсолютно все

Может показаться, что она устраивает тебе допрос. Но это не совсем так. На самом деле ей просто интересен ты, твоя жизнь и все, что происходит с тобой. Поэтому не стоит пугаться, если она спросит о родителях, братьях или сестрах, а также работе. Зато отсутствие каких-либо вопросов должно вызывать у тебя настороженность. Вполне вероятно, что ты ей просто неинтересен. А на свидание она согласилась с банальной вежливости.



Если она ставит много вопросов – ты ей не безразличен / Фото unsplash

6. Она наслаждается твоим десертом

Ты не успел открыть глаза, а барышня уже доедает твой штрудель? И при этом издает звуки удовольствие? Ну тогда будь уверенным, что все у тебя в порядке. Ей понравился не только десерт, но и сам вечер. Ты сумел подарить ей положительные эмоции, а также позволил чувствовать себя максимально комфортно рядом с тобой. Разве этого недостаточно?

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