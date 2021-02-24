Державна служба статистики України назвала країни, які випивають найбільше української горілки. Загалом, з липня по грудень 2020 року з нашої країни за кордон поставили горілки на 20,1 мільйона доларів США. Читай на Men 24, які країни опинилися серед лідерів за споживанням нашої горілки.

Дані Держстатистики пролили світло на споживання української горілки за кордоном. Нам стало відомо, які країни віддавали перевагу нашому алкоголю у період з липня по грудень 2020 року.

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З липня по грудень 2020 року української горілки експортували на суму 20,1 мільйона доларів / Фото Unsplash

Отже, найбільше поціновувачів горілки з України в Казахстані. З липня по грудень минулого року до цієї країни поставили нашої горілки на суму 2,6 мільйона доларів США.

На другому місці Сполучені Штати. Друге півріччя 2020 року завершилося поставкою української горілки на суму 2,2 мільйона доларів. Вірменія посіла третє місце за результатами аналогічного періоду. Її показник – 1,2 мільйона доларів. До Латвії у період з липня по грудень 2020 року експортували нашої горілки на 1 мільйон доларів США.

Зауважимо, що Nemiroff – експортер №1 з України. Майже кожна друга пляшка – близько 40% продукції, що йде на експорт, – саме бренду Nemiroff.



40% продукції, що йде на експорт, – продукція бренду Nemiroff / Фото Nemiroff

До слова, нещодавно Nemiroff повідомляв, що у Вірменії та Балтійських країнах ексклюзивним дистриб'ютором горілки Nemiroff стала компанія Coca-Cola HBC. Генеральний директор Nemiroff зауважив, що у 2020 році компанія показала ріст на 18% у порівнянні з попереднім роком. Свій внесок у цю цифру зробила також співпраця з Coca-Cola HBC.

Nemiroff – уже добре відомий і улюблений бренд на цих ринках, але разом з таким досвідченим партнером як Coca-Cola HBC ми розраховуємо досягти нових висот,

– зазначив Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.

Нагадаємо, що Nemiroff – міжнародний бренд горілки, яка виробляється в Україні уже понад 150 років. Його продукція доступна у понад 80 країнах світу, а сам Nemiroff входить до трійки світових лідерів серед брендів горілки у каналі безмитної торгівля. Продукція бренду з України відзначена понад 70 міжнародними нагородами.

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