Государственная служба статистики Украины назвала страны, которые выпивают больше украинской водки. В общем, с июля по декабрь 2020 года с нашей страны за границу поставили водки на 20,1 миллиона долларов США. Читай на Men 24, какие страны оказались среди лидеров по употреблению нашей водки.

Данные Госстатистики пролили свет на потребление украинской водки за рубежом. Нам стало известно, какие страны отдавали предпочтение нашему алкоголю в период с июля по декабрь 2020 года.

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С июля по декабрь 2020 украинской водки экспортировали на сумму 20,1 миллиона долларов / Фото Unsplash

Итак, больше всего любителей водки из Украины в Казахстане. С июля по декабрь прошлого года в эту страну поставили нашей водки на сумму 2,6 миллиона долларов США.

На втором месте Соединенные Штаты. Второе полугодие 2020 завершилось поставкой украинской водки на сумму 2,2 миллиона долларов. Армения заняла третье место по результатам аналогичного периода. Ее показатель – 1,2 миллиона долларов. К Латвии в период с июля по декабрь 2020 экспортировали нашей водки на 1 миллион долларов США.

Заметим, что Nemiroff – экспортер №1 из Украины. Почти каждая вторая бутылка – около 40% продукции, которая идет на экспорт, – именно бренда Nemiroff.



40% продукции, которая идет на экспорт, – продукция бренда Nemiroff / Фото Nemiroff

К слову, недавно Nemiroff сообщал, что в Армении и Балтийских странах эксклюзивным дистрибьютором водки Nemiroff стала компания Coca-Cola HBC. Генеральный директор Nemiroff заметил, что в 2020 году компания показала рост на 18% по сравнению с предыдущим годом. Свой вклад в эту цифру сделало также сотрудничество с Coca-Cola HBC.

Nemiroff – уже хорошо известный и любимый бренд на этих рынках, но вместе с таким опытным партнером как Coca-Cola HBC мы рассчитываем достичь новых высот,

– отметил Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff.

Напомним, что Nemiroff – международный бренд водки, производимой в Украине уже более 150 лет. Его продукция доступна в более чем 80 странах мира, а сам Nemiroff входит в тройку мировых лидеров среди брендов водки в канале беспошлинной торговли. Продукция бренда из Украины отмечена более 70 международными наградами.