Несмотря на свою важность, сон часто не получает должного внимания. Зато вам нужно правильное количество часов, и ты должен, если есть такая возможность, делать это хорошо.

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Что случается только в том случае, если вы тренируете свое тело в течение дня: например, подготовка перед сном очень важна, как и физическая активность утром и в течение дня,

– говорит Елена Бусконе, персональный тренер "Aspria Harbour".

Это важно! Крепкий сон чрезвычайно важен, но также следует помнить об угрозах, которые ожидают нас. Если ночью прозвучала воздушная тревога – отправляйся в укрытие. Это может уберечь твое здоровье и жизнь. А теперь о пользе тренировок для сна.

Лучше всего заниматься спортом утром, чтобы хорошо спать

Есть много упражнений, тренировок и видов спорта, которыми лучше заниматься утром, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение дня. Вот некоторые, предложенные тренерами Aspria:

Тренировка TRX имитирует движения повседневной жизни или определенный вид спорта, чтобы попробовать уменьшить вес и тренировать мышечную массу. Также TRX помогает в решении проблем со спиной, реабилитации после травм и укреплении туловища и брюшного пресса, чтобы различные физические недуги не возникали даже ночью.

имитирует движения повседневной жизни или определенный вид спорта, чтобы попробовать уменьшить вес и тренировать мышечную массу. Также TRX помогает в решении проблем со спиной, реабилитации после травм и укреплении туловища и брюшного пресса, чтобы различные физические недуги не возникали даже ночью. The Body Pump Les Milles с помощью штанги, гантелей и степа воздействует на все группы мышц, улучшает тонус, силу и осанку, потребляет много калорий, до 500 за одно занятие. Прекрасно утомляет все тело.

с помощью штанги, гантелей и степа воздействует на все группы мышц, улучшает тонус, силу и осанку, потребляет много калорий, до 500 за одно занятие. Прекрасно утомляет все тело. Сайклинг направлен на похудение, приведение в тонус всего тела и расслабление. На велосипеде, прикрепленном к земле, который больше напоминает дорожную модель, чем велотренажер, ты двигаешься в ритме музыки, которая меняется с более или менее быстрым темпом в зависимости от дороги, которой ты представляешь, что едешь. Правильное сочетание интенсивности.



TRX стоит уделять внимание в первой половине дня / Фото Seniv Petro

Лучше всего заниматься спортом вечером, чтобы хорошо спать

Наоборот, ближе к вечеру лучше выполнять расслабляющие упражнения, такие как упражнения из более медитативных дисциплин, например:

Yogilates, то есть: суть йоги и преимущества пилатеса в одном курсе для полной и сбалансированной тренировки.

то есть: суть йоги и преимущества пилатеса в одном курсе для полной и сбалансированной тренировки. Йога-флоу – это вид йоги, который синхронизирует дыхание с движением и сочетает различные асаны, сохраняя мягкий ритм, технику для расслабления и управления стрессом.

– это вид йоги, который синхронизирует дыхание с движением и сочетает различные асаны, сохраняя мягкий ритм, технику для расслабления и управления стрессом. Софрология – это очень мощная техника релаксации, которая позволяет тебе управлять стрессом и всеми эмоциями в полной автономии, состоящая из простых и конкретных упражнений на расслабление мышц, контролируемого дыхания и позитивных визуализаций.



Перед сном лучше уделить внимание упражнениям, которые расслабляют / Фото freepik

Дополнительные меры предосторожности для спокойного сна

Чтобы сопровождать все эти действия и достичь действительно идеального ритуала сна, можно применить некоторые небольшие дополнительные меры: выключить экраны за час до ухода в комнату, поставить будильник или мобильный телефон как можно дальше от кровати, чтобы во время пробуждения ночью не смотреть на них или всегда просыпайся в одно и то же время, чтобы дать своему телу правильный режим.

Однако остается вопрос, на который нужно ответить: сколько часов в сутки нужно спать? Нет однозначного ответа, организм каждого разный, и некоторые люди действительно могут хорошо функционировать, спя пять – шесть часов в ночь.

Независимо от количества сна, которое тебе нужно, несомненно, чтобы хорошо спать, ты должен быть на 100% расслабленным, и благодаря всем собранным здесь советам ты сможешь это сделать.



Гаджетов в спальне лучше не держать / Фото freepik

Если всего этого недостаточно, ты можешь воспользоваться техникой осознанного дыхания. Она позволяет замедлить дыхание, автоматически замедляя пульс и активность мозговых волн с помощью трех простых шагов:

Вдохни, считая до 4. Задержи дыхание, снова посчитав до 4. Выдохни, посчитав до 8.

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