Вони на умовах анонімності поділилися кількома порадами, які допоможуть зробити секс цікавішим і яскравішим. Візьми їх на озброєння, щоб це приємне заняття дарувало вам обом ще більше задоволення.

Варте уваги Українська міксологія: яка вона на смак і чому нею захоплюється весь світ

1. Експеримент з одягом

"Одяг може бути гарною частиною сексу. Звичайно, ви не часто бачите порнозірок в одязі, але це може бути чудовою рольовою грою. Це додає ще більше збудження. Крім того, якщо ви одягнені, ви можете розіграти свою фантазію. Ця порада дуже незвична, але вона спрацьовує щоразу", – каже одна акторка .

2. Прелюдія дуже важлива

"У порно не так багато прелюдій. Здебільшого це просто проникаючий секс, і це те, що люди так часто дивляться. Там немає прелюдії, і не завадило б займатися нею трохи більше", – каже інша зірка.

Вона наголошує, що прелюдія допомагає жінкам бути більш збудженими. Якщо ж уникати або ігнорувати прелюдію, то секс може стати не таким цікавим і приємним. Причому для обох сторін.



Хороший секс обов'язково має бути з прелюдією / Фото cookie_studio

3. Жорсткий секс – справжнє зло

Знущання і приниження були грубими. Я пітніла і відчувала сильний біль. На додачу до жахливого досвіду, у мене боліло все тіло, і я була дратівливою цілий день. Режисерові було байдуже, що я відчуваю; він просто хотів закінчити відео,

– каже акторка.

4. Брудні розмови

Усім чоловікам, які працювали зі мною, наказали говорити непристойності, коли вони проникали в мене. Перегляди злетіли до небес, тому що людям подобалося дивитися на ці брудні розмови,

– каже інша зірка.

Вона зауважила, що її ролики були у топі впродовж кількох днів. А все тому, що глядачів дуже збуджували брудні розмови. Тож, можеш спробувати використати їх і під час своєї інтимної зустрічі. Але тут важливо домовитися з партнеркою, щоб вона не ображалася.

5. Ніколи не порівнюй побачене з реальністю

Я порнозірка та працюю в індустрії вже понад 10 років, я дуже хочу, щоб люди перестали порівнювати секс у реальному житті з порно. У порно все хореографічно зрежисовано і завжди є сценарій, навіть якщо це просто проникаючий секс, мастурбація тощо,

– наголошує інша актриса.



Порівняння завжди матимуть негативні наслідки / Фото freepik

Вона також зазначає, що секс у реальному житті може бути значно м'якшим і приватнішим. Це інтимний процес. І вона знає, що спроби відтворити побачене у порно в реальному житті часто закінчувалися фіаско.

Читай також Секс і прелюдія: поширені помилки, яких слід уникнути, щоб не зіпсувати вечір

Скористайся порадами порнозірок. Пам'ятай про те, що реальний секс від побаченого у фільмах відрізняється. І твоя задача – отримувати задоволення від того, чим займаєшся ти.