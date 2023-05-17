Они на условиях анонимности поделились несколькими советами, которые помогут сделать секс более интересным и ярким. Возьми их на вооружение, чтобы это приятное занятие дарило вам обоим еще большее удовольствие.

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1. Эксперимент с одеждой

"Одежда может быть хорошей частью секса. Конечно, вы не часто видите порнозвезд в одежде, но это может быть великолепной ролевой игрой. Это добавляет еще большее возбуждение. Кроме того, если вы одеты, вы можете разыграть свою фантазию. Этот совет очень необычен, но он срабатывает каждый раз", – говорит одна актриса .

2. Прелюдия очень важна

"В порно не так много прелюдий. В большинстве своем это просто проникающий секс, и это то, что люди так часто смотрят. Там нет прелюдии, и не мешало бы заниматься ею чуть больше", – говорит другая звезда.

Она отмечает, что прелюдия помогает женщинам быть более возбужденными. Если же избегать или игнорировать прелюдию, то секс может стать не столь интересным и приятным. Причем для обеих сторон.



Хороший секс обязательно должен быть с прелюдией / Фото cookie_studio

3. Жесткий секс – настоящее зло

Издевательство и унижение были грубыми. Я потела и чувствовала сильную боль. Вдобавок к ужасному опыту, у меня болело все тело, и я была раздражительна целый день. Режиссеру было безразлично, что я чувствую; он просто хотел закончить видео,

– говорит актриса.

4. Грязные разговоры

Всем мужчинам, работавшим со мной, приказали говорить непристойности, когда они проникали в меня. Просмотры взмыли к небесам, потому что людям нравилось смотреть на эти грязные разговоры,

– говорит другая звезда.

Она заметила, что ее ролики были в топе несколько дней. А все потому, что зрителей очень возбуждали грязные разговоры. Так что можешь попробовать использовать их и во время своей интимной встречи. Но здесь важно договориться с партнершей, чтобы она не обижалась.

5. Никогда не сравнивай увиденное с реальностью

Я порнозвезда и работаю в индустрии уже более 10 лет, я очень хочу, чтобы люди перестали сравнивать секс в реальной жизни с порно. В порно все хореографически срежиссировано и всегда есть сценарий, даже если это просто проникающий секс, мастурбация и т.д.

– подчеркивает другая актриса.



Сравнение всегда будут иметь негативные последствия / Фото freepik

Она также отмечает, что секс в реальной жизни может быть гораздо более мягким и частным. Это интимный процесс. И она знает, что попытки воспроизвести увиденное порно в реальной жизни часто заканчивались фиаско.

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Воспользуйся советами порнозвезд. Помни, что реальный секс от увиденного в фильмах отличается. И твоя задача – получать удовольствие от того, чем ты занимаешься.