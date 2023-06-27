Типы объятий могут передавать разные сообщения: от успокаивающих и поддерживающих до страстных и романтических жестов. Вот семь типов объятий и то, что они обычно означают.

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1. Дружеские объятия

Это теплые и непринужденные объятия, которыми люди обмениваются, чтобы продемонстрировать дружбу, благодарность или радость при встрече. Объятия легкие и короткие, обе руки слегка обхватывают друг друга.

2. Объятия для утешения

Эти объятия предназначены для утешения и поддержки в трудные времена. Они предусматривают крепкие объятия, когда один человек обнимает другого, даря чувство безопасности и успокоения. Объятия выражают эмпатию, заботу и готовность быть рядом с тем, кто в этом нуждается.

3. Романтические объятия

Объятия – это интимный жест, выражающий романтический интерес. Это тесные, длительные объятия, часто с обоими телами, плотно прижатыми друг к другу. Романтические объятия означают глубокую привязанность, желание и сильную эмоциональную связь.



Объятия могут выражать романтический интерес / Фото prostooleh

4. Медвежьи объятия

Медвежьи объятия – это сильные и восторженные объятия. Они заключаются в том, что обе руки крепко обхватывают другого человека, иногда отрывая его от земли. Эти объятия демонстрируют волнение и радость в бурной манере. Обычно их практикуют близкие друзья или члены семьи, давно не видевшиеся.

5. Объятия с похлопыванием по спине

Это короткие объятия с нежными похлопываниями по спине. Это дружеский и успокаивающий жест, часто выражающий поощрение или поддержку. Похлопывание по спине может означать желание утешить или подбодрить другого человека. Этот тип объятий принят между друзьями, коллегами или членами команды.

6. Вежливые объятия

Вежливые объятия – это сдержанные и официальные объятия, обычно используемые в профессиональной или незнакомой атмосфере. Они предусматривают быстрые и легкие объятия с соблюдением почтительного расстояния между телами. Этот тип объятий часто сопровождается рукопожатием или вежливым приветствием, распространенным на официальных светских встречах или профессиональной среде.



Также нам свойственно обниматься по вежливости / Фото freepik

7. Прижимание всем телом

Этот вид объятий предполагает крепкое сжатие и контакт всем телом. Они означают глубокую эмоциональную связь. Объятия всем телом свидетельствуют о глубоком чувстве заботы, привязанности и желании, чтобы другой человек чувствовал себя защищенным и любимым.

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Объятия бывают разными. Какими бы они ни были, мы рекомендуем не отказываться от них. Они помогают поддержать, сохранить контакт и демонстрировать свои чувства.