Уже прошли времена, когда длина брюк могла свидетельствовать о том, что ты их доносил за старшим или младшим братом. Мода изменила отношение к тому, как и с чем носить джинсы и брюки. Попробуем разобраться, какой должна быть оптимальная длина брюк на Men 24.

Если прислушаться к модным экспертам, то брюки по длине можно делить на три категории: классическую, короткую, а также удлиненную. Men 24 коротко пройдется по каждой из них, а также даст советы, которые помогут правильно сочетать одежду.

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Классическая длина

Что касается классической длины, то говорится о вариантах, в которых позади идет прямая линия, а штанина доходит до середины задника обуви. С переди же образуется ОДНА небольшая складка.

Если ты купил значительно длиннее брюки, то эксперты во время укорачивания рекомендуют делать скос на 1 – 1,5 сантиметра между задней и передней частью штанины .



Классическая длина предусматривает одну небольшую складку спереди / Коллаж 24 канала

Короткая длина

Эту длину часто называют итальянской манерой ношения брюк. Причем правило гласит о том, что "лучше короче, чем дольше".

Такая длина интересно выглядит, если ты сделаешь отворот (манжет) . Также она прекрасно сочетается как с летней, так и с осенней обувью не официального стиля.



Короткая длина также называется итальянской манерой ношения брюк / Коллаж 24 канала

Удлиненные брюки

Это вариант длины, когда снизу образуется несколько складок сзади и спереди. Здесь главное выбрать брюки такого кроя, чтобы сзади они не волочились по земле.

Эксперты рекомендуют выбирать зауженные модели джинсов или чиносов . Они будут и выигрышно смотреться и не будут враться во время ношения.



Удлиненные брюки имеют сразу несколько складок снизу / Фото Mr Porter

Какой должна быть оптимальная длина брюк

Эксперты рассказывают, что нет такого строгого и точного правила. Ты можешь экспериментировать и комбинировать длину в зависимости от настроения. Но есть одно существенное "но".

Если у тебя средний или высокий рост – тебе подойдет любая длина. Более того, короткие штаны позволят немного "врезать" твою высоту.

Что касается невысоких мужчин , то им стоит обратить внимание на классическую длину брюк. Также можно носить брюки со стрелками, которые визуально удлиняют силуэт.

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