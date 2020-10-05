Какой должна быть правильная длина брюк: советы модных экспертов
Уже прошли времена, когда длина брюк могла свидетельствовать о том, что ты их доносил за старшим или младшим братом. Мода изменила отношение к тому, как и с чем носить джинсы и брюки. Попробуем разобраться, какой должна быть оптимальная длина брюк на Men 24.
Если прислушаться к модным экспертам, то брюки по длине можно делить на три категории: классическую, короткую, а также удлиненную. Men 24 коротко пройдется по каждой из них, а также даст советы, которые помогут правильно сочетать одежду.
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Классическая длина
Что касается классической длины, то говорится о вариантах, в которых позади идет прямая линия, а штанина доходит до середины задника обуви. Спереди же образуется ОДНА небольшая складка.
- Если ты купил значительно длиннее брюки, то эксперты во время укорачивания рекомендуют делать скос на 1 – 1,5 сантиметра между задней и передней частью штанины.
Классическая длина предусматривает одну небольшую складку спереди / Коллаж 24 канала
Короткая длина
Эту длину часто называют итальянской манерой ношения брюк. Причем правило гласит о том, что "лучше короче, чем дольше".
- Такая длина интересно выглядит, если ты сделаешь отворот (манжет). Также она прекрасно сочетается как с летней, так и с осенней обувью не официального стиля.
Короткая длина также называется итальянской манерой ношения брюк / Коллаж 24 канала
Удлиненные брюки
Это вариант длины, когда снизу образуется несколько складок сзади и спереди. Здесь главное выбрать брюки такого кроя, чтобы сзади они не волочились по земле.
- Эксперты рекомендуют выбирать зауженные модели джинсов или чиносов. Они будут и выигрышно смотреться и не будут враться во время ношения.
Удлиненные брюки имеют сразу несколько складок снизу / Фото Mr Porter
Какой должна быть оптимальная длина брюк
Эксперты рассказывают, что нет такого строгого и точного правила. Ты можешь экспериментировать и комбинировать длину в зависимости от настроения. Но есть одно существенное "но".
- Если у тебя средний или высокий рост – тебе подойдет любая длина. Более того, короткие штаны позволят немного "врезать" твою высоту.
- Что касается невысоких мужчин, то им стоит обратить внимание на классическую длину брюк. Также можно носить брюки со стрелками, которые визуально удлиняют силуэт.
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