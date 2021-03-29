Француз сделал стильный байк с разбитой Yamaha SR500, купленной за 100 евро: крутые фото
Нет ничего необычного в том, чтобы построить кастомный мотоцикл с основной целью – доставить его на шоу. Но что, если это шоу не имеет ничего общего с кастомными средствами. Айда смотреть на результаты старания французского энтузиаста, который подарил новую жизнь Yamaha SR500.
Источник:Bike EXIF
Этот четко оформленный плоский трекер Yamaha SR500 – любимый проект 27-летнего Максима Фонвьеля. Он работает инженером по применению на французском предприятии американской станкостроительной компании Hurco. Карьера, которую он построил благодаря любви к двухколесных транспортных средств.
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"Когда я был подростком, я был страстно увлечен мопедами. На форумах я видел, как люди делали запчасти для конкурентоспособных мопедов 90-х, и подумал, что хочу заниматься этим, я просто учился в разных компаниях, а потом пришел в Hurco", – рассказал он.
Максим наткнулся на разбитый Yamaha SR500, который ему обошелся в 100 евро. И у него возникла блестящая идея: превратить его в экспонат для своей компании и выставить на выставках машиностроительной отрасли.
Максим приобрел разбитый мотоцикл за 100 евро
"Каждый год на выставках все производители демонстрируют свои новые машины в действии с классическими деталями из авиационной промышленности. Я подумал, что в этом не хватает страсти и души. Я хотел сделать хороший байк с механически обработанными деталями. Я предложил своему боссу подготовить этот байк как настоящий зверь на плоской трассе. Американская дисциплина, американская компания... это совпадение!", – отмечает он.
Мотоцикл нужно было построить за 3 месяца
Босс Максима мудро согласился, но к следующему выступлению было мало времени: 3 месяца. Итак, наш энтузиаст решил приступить к работе. Он поручил восстановление двигателя парижской мастерской Machines et Moteurs с очень конкретным контрольным списком, а сам сосредоточился на шасси.
Двигатель вернулся с комплектом объемом 540 кубических сантиметров и чертовски большим количеством внутренних доработок. Вот главные из них: модернизированный распределительный вал, улучшенный поток масла, карбюратор Mikuni TMR36 и фильтр K & N. Также есть новый коллектор и глушитель мегафона с обратным конусом, оба от SC Project в Италии.
Обновленный двигатель имеет объем 540 кубических сантиметров
Первая работа Максима с шасси заключалась в установке 19-дюймового заднего колеса, которое бы соответствовало переднему. В результате он купил второй блок SR и обработал его, чтобы взять звездочку и 300-миллиметровый тормозной диск. Затем он обработал нестандартные оси колес, приспособил переднюю часть для работы с большими подшипниками и облегчил оба колеса, "разделив" спицы.
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Спереди нет тормозов, но сзади есть суппорт Brembo и главный цилиндр, соединенные плетеной линией из нержавеющей стали. Поскольку Максим модернизировал байк с заднего барабанного тормоза, все его компоновки было индивидуальными – до кронштейна суппорта и ножного управления.
Сзади байк оснастили суппортом Brembo
Впереди – набор вилок Yamaha XJR1200 с настроенным рулевым выносом и вилками. Позади – новый набор амортизаторов, подключенных к нестандартному маятнику – детали, которую попросил босс Максима, чтобы продемонстрировать возможности машин Hurco. Созданный в сотрудничестве с компанией Mastercam, занимающейся CAD / CAM-технологии, он разработан специально для этого мотоцикла – с небольшими деталями, такими как опора суппорта.
Сверху – хвостовая часть Airtech Streamling, соответствующая топливному баку EOM, передняя номерная табличка и набор плоских гусениц. В создании ливреи брат Максима, дизайнер из австрийской дизайнерской компании Kiska, помог более чем 30 макетами – все они выполнены в корпоративных цветах Hurco.
Теперь мотоцикл не только мощный, но и очень стильный
Теперь все выполнено в черном и сером цветах с двумя оттенками синего для акцентов (один для краски и один для анодирования). Другой приятель, Джером, позаботился о наклейках – дань уважения всем компаниям-партнерам, которые работали над проектом.
SR500 не только выглядит очень крутым. На нем еще и приятно ездить, если верить Максиму. Но сначала нужно выставить байк на стенде Hurco на следующей торговой выставке.
Yahama SR500 теперь покажут на выставке на стенде Hurco
Все фото Yann Deret
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