А слышал ли ты что-то о Yamaha TTR250? Это популярный байк, который выпускался с 1999 по 2006 годы. И мы имеем возможность взглянуть на кастомный байк, основой которого стал именно TTR250. Он не только изменился до неузнаваемости, но и получил свой самобытный характер. Айда смотреть, как теперь выглядит японский мотоцикл.

Yamaha TTR250 был первым популярным мотоциклом с электрическим стартером. Замечательный XR250 от Honda был его прямым конкурентом, но Yamaha завоевала много поклонников своим удобством и хорошими манерами.

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Но в умелых руках этот байк может превратиться в нечто большее, чем просто рабочую лошадку. Австралийский король бездорожья Джефф Баллард выиграл национальный чемпионат по эндуро на борту TTR. А вот перед нами последняя разработка из мастерской Ellaspede в Брисбене, Австралия. Она известна своим острым стилем и гладкой отделкой.



В основу проекта лег Yahama TTR250

"TTR250 – надежный трейловый байк, но обычно он – не лучший выбор для заказчиков. Поэтому, когда нашему клиенту нужна индивидуальная сборка, он действительно рассматривал другие варианты, но не мог пройти мимо своего верного старого TTR", – отметил Хьюган Сири с Ellaspede.

Их клиент Джон владел мотоциклом в течение 10 лет, когда завез его в мастерскую. Поэтому для мотоцикла это был настоящий день рождения. Джон знал, что сохранит этот мотоцикл, ведь он много значит для его семьи. Но одновременно возникало желание немного улучшить и подарить новый внешний вид.



Оригинальным байком клиент пользовался 10 лет

Ключ к использованию эндуро-байка для нестандартной сборки – сначала избавиться от всего пластика, найти хороший винтажный бак для сбора мотоцикла и изменить размеры колес на что-то более скремблерное.

С большой кучей синего пластика на полу мастерской, Ellaspede прочесал TTR250, проверяя и заменяя подшипники и уплотнения, которые износились после 10 лет использования на бездорожье.

Для нового проекта выбрали танк в стиле TT500 / XT500 1970-х годов, установленный по индивидуальному заказу. К верхней части бака приварен специальный корпус манометра, который заполняет пространство, какой обычно оставляют для горловины масла в раме TT / XT.



Для проекта выбрали бак в стиле TT500 / XT500 70-х годов прошлого века

Затем Ellaspede очистил и модифицировал заднюю раму. Хьюган говорит, что рамы эндуро, как правило, направлены вверх, а также имеют кучу креплений для пластика. Поэтому выравнивание линии рамы и удаления табуляции – ключевые моменты для создания четкого внешнего вида.

Теперь, когда рама приобретала формы, пришло время для дополнительной работы со сталью: новый аккумуляторный отсек, поддон сиденья, задний брызговик, задний щиток, передний щиток и капот фары. Новое сиденье с мягкой подкладкой имеет защелку для легкого доступа к батарее.



Сиденья получило мягкую подкладку и задвижку для доступа к батарее

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Штатный воздушный короб, карбюратор и выхлоп заменили. Выхлопные газы теперь выходят сквозь матовый заводской коллектор, изготовленную по индивидуальному заказу среднюю трубу из нержавеющей стали и глушитель KX500 от DG Performance.

"Стандартное 21-дюймовое переднее колесо эндуро отлично подходит для езды по бездорожью, но в целом выглядит немного больше для классического скремблера. Поэтому мы заменили его на 19-дюймовое", – пояснил Хьюган.

Заднее колесо 18-дюймовое, оба обода – с Exel, обутые в резину Shinko 804/805.



Мастера поменяли колеса, чтобы байк напоминал классический скремблер

После замены колес и специальных защитных приспособлений, подвеску перестроили и отрегулировали, чтобы не допустить провисания или опускания. Ярко-синие гетры вилки теперь защищают ее от пыли и сочетаются с новой ливреей.

Затем мастера прикрутили и подключили множество менее очевидных качественных деталей: Motogadget поставил индикаторы, Biltwell – ручки, Daytona – зеркала, а Koso – задний фонарь с микросвитлодиодами Hawkeye. Держатель номерного знака – часть самой Ellaspede.

Все, что остается, – покрасить мотоцикл. В мастерской отмечают, что Джон хотел, чтобы в основе был жемчужно-белый цвет. Также среди его пожеланий – сохранить синий, отсылаясь к оригинальному цветовому решению.



Клиент хотел совместить белый и синий цвета в своем байке

"Чтобы придать пикантность, выбрали электрический синий цвет для чехлов сиденья и вилки. Также его присутствие ощущается на краске бака, который постепенно меняется традиционным темно-синим", – говорит Хьюган.

Почти все остальное отправляли на порошковое или керамическое покрытие.

Джон всегда называл свой Yamaha TTR250 "Голубой гром", но мы считаем, что теперь это имя уместнее. Ребята из Ellaspede справились с задачей на все 100%.



Теперь мотоцикл действительно можно назвать "Голубым громом"

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