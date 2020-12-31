Недостатньо просто викласти оголошення про продаж своєї автівки, якщо ти хочеш швидко знайти їй нового власника. Потрібно підійти до процесу творчо. Наприклад, як це зробив наш новий герой. Він вирішив зняти крутий ролик для того, щоб продати свій старенький Ford Focus. Гарантуємо, що після перегляду відео ти б і сам задумався над покупкою цієї автівки!

Наш новий герой, Джон Гьорке, намагаючись продати свій Ford Focus SE 2010 року випуску, вирішив підійти до цього процесу креативно. Він попросив про допомогу друзів, разом з якими вдалося зняти двохвилинну відеорекламу. Дивися крутий ролик на Men 24!

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За словами Гьорке, сюжет реклами – так, у неї є сюжет – розповідає про чоловіка, який переживав важку ніч. І він буквально оживає, сідаючи за кермо Ford Focus. На ролику видно, як чоловік покидає місто у стилі голлівудських блокбастерів, перш ніж опиняється на сільській ґрунтовій дорозі. Закінчується рекламний ролик тим, що Гьорке виходить з машини, його комір сорочки опущений, а голос за кадром каже: "Принеси холоднокровність у цей Ford Focus 2010", коли ціна блимає на екрані.

Джон Гьорке креативно підійшов до продажу свого автомобіля, знявши крутий ролик:

Гьорке володів автомобілем протягом 3 років. А продати його довелося, адже в нього народилася ще одна дитина. Тепер він – батько 3 малюків. На зйомку ролика його надихнув кліп співака The Weeknd "Blinding Lights".

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На одометрі Ford Focus 12 тисяч миль. А оцінив машину Гьорке у 5 999 доларів США. За словами Джона, автівка у хорошому стані, з частою заміною оливи. Під капотом Focus непоганий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, який видає 140 кінських сил. Хто б не став новим власником Ford Focus, він однозначно буде задоволеним.

А ми надіємося, що тебе такий підхід до реклами автомобіля надихне. І наступного разу ти не будеш просто викладати нудне оголошення. Не виключено, що саме твоє відео стане вірусним, що дозволить тобі заробити не лише на продажі автівки, а й від монетизації!

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