Во время Второй мировой известные и сейчас автомобильные производители не простаивали, хотя не все они уже тогда делали именно автомобили. А что же выпускали? О промышленных гигантах Японии читай на Men 24.

Во время Второй мировой известные ныне производители автомобилей работали для военных своей страны и в Японии. Сегодня Men 24 расскажет, что делали японские концерны в те сложные времена.

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Несколько слов об имперской Японии

Mitsubishi

Mitsubishi Motors Corporation – японский автомобилестроитель, сформированный в 1970 году на базе Mitsubishi Heavy Industries. Во время Второй мировой, следовательно, компания автомобилей не производила. Зато производила самолеты.

Превосходства над США в воздухе Япония добилась во многом благодаря блестящему палубному истребителю Mitsubishi A6M (известному как Zero). И удерживала это преимущество страна до 1942 года.



Mitsubishi A6M – легендарный японский самолет времен Второй мировой / Фото wikimedia

Toyota

Toyota Motor Corporation – японская автомобильная корпорация, организованная в 1935 году.

В целом Toyota выпускала немало военной продукции. Обратим, например, внимание на грузовую амфибию Su-Ki.



Su-Ki от Toyota – необычный грузовик-амфибия / Фото wikimedia

Mazda

Mazda Motor Corporation – японская автомобилестроительная компания, часть холдинга Sumitomo Group. Историю ведет с 1960 года, но существовала и раньше – лишь занималась в основном промышленными станками. Но не только.

В 1940-х Mazda делала стрелковое оружие для японских солдат – например винтовки Type 99 Arisaka.



Японская винтовка Type 99 Arisaka и, конечно, самурайский меч рядом / Фото wikimedia