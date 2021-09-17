Яскраві НЛО на Землі й повітряні кулі серед зірок: руйнуємо міфи про космос

Суперечки про НЛО не розв’язати жодними аргументами. Але деякі випадки – відверто ні про що.

Наприклад, багато людей не знає, що яскраве світло в небі може бути давно знайомою нам планетою. І що на повітряній кулі в космос не полетиш.

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"Я щойно бачив яскравий НЛО"

Цілком звичне формулювання не тільки для письменників, які зачіпають тему космосу, а й для заяв у поліцію. Час до часу хтось пише або телефонує правоохоронцям, аби повідомили про гучну подію – НЛО у небі.

Здебільшого мовиться про якесь "яскраве світло на горизонті, яке рухалося у дивний спосіб". Що цікаво, дуже й дуже часто люди дійсно вірять, що бачили НЛО, хоча насправді бачили Венеру.

Так, ця планета може бути для людського ока вкрай яскравою, коли наближається до Землі.

Пояснення цьому просте: Венера відбиває більше сонячних променів, ніж інші планети, бо має густу атмосферу (значно щільнішу, ніж наша Земля).



Люди такі – вірять в НЛО і запускають повітряні кулі в космос / Колаж 24 каналу

Повітряні кулі в космосі

Дитяча історія. Багато любителів повітроплавання і космосу відправляли у небо повітряні кулі з прикріпленими до них камерами. У корзинки до куль часто клали іграшки та інші приколюхи.

Мила забавка, але деякі люди чомусь переконані, що ці кулі долетіли до космосу. Та ні, не долетіли – це просто неможливо.

Чим вище підіймається куля, тим більше знижується атмосферний тиск і зростає тиск повітря усередині самої кулі. Зрештою, вона лусне.

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Але камери на цих кулях дійсно здатні робити красиві фотографії зоряного неба.

Річ у тім, що вони можуть сягнути висоти у 50 кілометрів над Землею (межа стратосфери), а там повітря достатньо розріджене, аби темінь космосу яскраво вписалася у світлини.

Але сам космос починається значно вище – ще приблизно за 50 кілометрів далі.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.