Споры о НЛО не решить никакими аргументами. Но некоторые случаи – откровенно ни о чем.

Например, многие люди не знают, что яркий свет в небе может быть давно знакомой нам планетой. И что на воздушном шаре в космос не полетишь.

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"Я только что видел яркий НЛО"

Вполне привычная формулировка не только для писателей, которые затрагивают тему космоса, но и для заявлений в полицию. Время от времени кто-то пишет или звонит правоохранителям, чтобы сообщили о громком событии – НЛО в небе.

В основном речь идет о каком-то "ярком свете на горизонте, который двигался странным образом". Что интересно, очень и очень часто люди действительно верят, что видели НЛО, хотя на самом деле видели Венеру.

Да, эта планета может быть для человеческого глаза крайне яркой, когда приближается к Земле.

Объяснение этому простое: Венера отражает больше солнечных лучей, чем другие планеты, потому что имеет густую атмосферу (значительно более плотную, чем наша Земля).



Люди такие – верят в НЛО и запускают воздушные шары в космос / Коллаж 24 канала

Воздушные шары в космосе

Детская история. Многие любители воздухоплавания и космоса отправляли в небо воздушные шары с прикрепленными к ним камерами. В корзинки к шарам часто клали игрушки и другие приколюхи.

Милая игрушка, но некоторые люди почему-то убеждены, что эти шары долетели в космос. Да нет, не долетели – это попросту невозможно.

Чем выше поднимается шар, тем больше снижается атмосферное давление и растет давление воздуха внутри самого шара. В конце концов, она лопнет.

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Но камеры на этих шарах действительно могут делать красивые фотографии звездного неба.

Дело в том, что они способны достичь высоты в 50 километров над Землей (граница стратосферы), а там воздух достаточно разрежен, чтобы тьма космоса ярко вписалась в фотографии.

Сам же, собственно, космос начинается значительно выше – еще примерно через 50 километров.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.