Во время Второй мировой войны, как мы уже знаем, известные и сейчас автомобильные производители не простаивали. Что выпускали тогда для армии Гитлера производители из стран Европы и даже США – читай на Men 24.

Во время войны промышленность чаще всего переводят на военные же рельсы. Как заметил Men 24, желание или нежелание того или иного производителя отнюдь при этом не учитывают.

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Во время Второй мировой известных ныне производителей автомобилей также заставляли отдавать все мощности армии. Сегодня поговорим о производителях не из Германии, чью технику использовал Гитлер.

Кого заставил себе служить Третий Рейх – 2

Трудно поверить, но – США

Opel

Adam Opel GmbH – немецкий производитель автомобилей, основанный еще в 1862 года. Однако с 1929 до 2017 Opel принадлежал концерну General Motors из США. А с 2017 уже находится в собственности Groupe PSA с Франции.

Opel в период Второй мировой изготовил для немецкой армии почти половину общего количества грузовиков. Например, выносливый и харизматичный Opel Blitz и сейчас можно увидеть почти в каждом фильме о войне.

Почему американская компания делала авто для немцев?

Все просто: все заводы приспешники фюрера фактически национализировали. Недаром тогдашний президент General Motors Кнудсен иронически заметил: " На нашем немецком предприятии полным и безраздельным хозяином стал Гитлер".



Немецкие солдаты и Opel Blitz / Фото wikimedia

Куда же без Италии

FIAT

FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) – производитель автомобилей из Италии. С 2014 входит в корпорацию FCA (вместе с Chrysler).

Этот промышленный гигант снабжал армии стран Оси (а что же было делать, если фашистская Италия была союзником нацистской Германии во время Второй мировой войны) и автомобилями, и танками, и авиационными двигателями.



FIAT изготавливал для военных и танки, и автомобили, и авиационные двигатели / Фото wikimedia

Оккупированная еще до Второй мировой – Чехия

Škoda

Škoda Auto a.s. – производитель автомобилей и двигателей из Чехии. Историю ведет с 1895 года, а в 1991 стал частью автомобильного концерна Volkswagen AG.

Немцы оккупировали Чехию еще фактически до официального начала Второй мировой войны – в марте 1939 Поэтому один из крупнейших автопроизводителей Чехии того времени Skoda также оказался под контролем гитлеровцев.

Пришлось изготавливать грузовики, танки и самоходные орудия для армии Третьего Рейха. Например, знаменитый "Хетцер" (Hetzer или Jagdpanzer 38 – немецкая легкая САУ, самоходная артиллерийская установка).



САУ Hetzer – немецкая артустановка, которую изготовляли на заводах в Чехии / Фото wikimedia

И о французском автопроме

Peugeot-Citroen

Peugeot – крупнейшая частная французская автомобильная компания. В 1974 году с Citroën объединилась в единый концерн PSA Peugeot Citroën. Собственно Citroën в годы Второй мировой существовал как отдельный автопроизводитель.

Однако заводы обеих компаний – и Peugeot, и Citroen – во Франции быстро оказались в зоне немецкой оккупации, поэтому и тогда судьба их была общей. В 1940-х легковые и грузовые автомобили этих марок забирала себе немецкая армия.



Грузовик Peugeot DMA, изготавливали в период 1941 – 1944 годов / Фото wikimedia