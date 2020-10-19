Йога для мужчин: упражнения и советы для начинающих
Если ты хочешь поддерживать свое тело в отличной физической форме, совсем не обязательно ходить в спортзал и таскать "железо". Можешь, к примеру, попробовать заняться йогой. Она не только позволит тебе снять стресс, но и стать лучшей версией себя вчерашнего. Мы же расскажем, с чего следует начинать, чтобы достичь максимального результата!
Йогой ты можешь заниматься как в группе, так и дома. Поэтому это делает ее универсальным методом поддержки твоего тела в любых условиях. Тем более, что в теплое время года ею можно заниматься под открытым небом, наслаждаясь свежим воздухом. Men 24 делится с тобой упражнениями для мужчин, которые решили начать заниматься йогой.
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Как йога и медитация приносят пользу твоему телу?
Сосредоточение внимания на своем дыхании, которое является ключевой частью йоги и медитации, позволяет сбалансировать твоё психическое и физическое здоровье, сосредоточиться на выносливости, повысить концентрацию, устойчивость, а также справиться со стрессом.
Йога также может помочь мужчинам держать в тонусе свои мышцы и суставы, что важно для поддержания двигательных навыков и предотвращения возникновения физических осложнений с возрастом.
Йога способствует прокачке всех групп мышц / Фото rhone
Йога может быть идеальным дополнением к другим видам спорта. К примеру, бегунам она может обеспечить концентрацию, необходимую для управления непрерывными тренировками и помочь тебе лучше слушать свое тело. Кроме того, йога положительно влияет на твои пресс и спину.
Три позы йоги для начинающих, которые стоит попробовать
1. Воин
- Поза воина прокачивает мышцы бедер. Также она укрепляет твои колени и растягивает другие мышцы по всему телу.
Поза воина прокачивает мышцы бедер / Фото Men's Journal
- Чтобы принять позу воина, начни из положения стоя и переместить левую ногу примерно на один метр позади себя.
- В то же время согни правое колено вперед в положении выпада.
- Держи грудную клетку и таз впереди, при этом опираясь на свой вес, толкай копчик к полу.
- Вытяни руки вверх к небу, держа ладони повернутыми внутрь, вытяни позвоночник и подними грудь.
- Сохраняйте положение в течение нескольких циклов дыхания, чтобы развить силу кора.
2. Полумостик
- Позу йоги с полумостика легче начать, чем с позиции полного моста, хотя обе они растягивают спину, грудь, шею и ноги.
Полумостик способствует прокачке спины, груди, шеи и бедер / Фото sporteluxe
- Прими позу полумоста, лежа на спине и положив руки по бокам ладонями к земле.
- На вдохе медленно подними таз, втягивая копчик и отрывая поясницу от пола.
- Продолжай поднимать спину от пола до верха, позвонок за позвонком, пока не дойдешь до плеч.
- Удерживай позу в течение нескольких циклов дыхания, чтобы растянуть грудь и работать над увеличением объема дыхания, что может оказаться полезным в других видах спорта.
3. Лодка
- Поза лодки предназначена для укрепления мышц брюшного пресса и развития твоей основной силы.
Поза лодка способствует укреплению мышц брюшного пресса / Фото Dennis Burnett
- Чтобы принять эту позу йоги, сядь на пол, вытяни ноги прямо перед собой. Положи руки на пол за бедра и подними грудь, слегка отклоняясь назад, но не округляя позвоночник.
- Подними ноги к потолку, держа их прямыми. Отрывай руки от пола, пока они не окажутся параллельно коврику для йоги, ладонями вверх.
Попробуй заняться йогой. Мы гарантируем, что она позволит не только поддерживать свое тело в отличной физической форме, но и избавит тебя стрессов и лишних переживаний. Что особенно ценно в эти бурные времена.
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