Йозеф Шалек, відомий своїм друзям як Йоська, кинув собі фізично виснажливий виклик 20 травня 2023 року. Він утримував строгу позицію планки протягом 9 годин, 38 хвилин і 47 секунд, розказують на ютубі Книги рекордів Гіннеса.

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Світовий рекорд з найдовшого стояння у планці раніше належав 62-річному Джорджу Гуду з Іллінойсу у 2020 році, а потім був побитий Даніелем Скалі з Аделаїди, Австралія. Він встановив попередній рекорд у 2021 році з історичним на той час часом 9 годин, 30 хвилин і 1 секунду.

Саме цього разу Йоська мав побити його, залучивши всі резерви особистої дисципліни.

Я відчував себе готовим ментально, але не фізично, тому що моє найдовше безперервне тренування тривало три з половиною години, і у мене виникли серйозні ускладнення, коли я намагався розтягнути час перебування в положенні планки. Я знав, що в моєму випадку справа не у високій фізичній підготовці, а в опановуванні процесом... у моєму мисленні,

– сказав він в інтерв'ю Книзі рекордів Гіннеса.

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За словами чоловіка, його улюбленою ментальною технікою, яку він використовував під час найдовшої планки, було прийняття. Йозеф зауважив, що коли ти приймаєш складність вправи разом з тим, що життя складається не лише з приємних і легких речей, але й з неприємних елементів.

"Звичайно, були критичні моменти. Найкритичніший настав між сьомою та восьмою годинами. У мене паморочилося в голові, був сильний біль, але я вірив і люди вірили в мене, і ці потужні почуття злилися воєдино і допомогли мені успішно виконати і завершити завдання", – зазначив він.

Йоська розповів, що мав надмірну вагу і "захоплювався алкоголем і сигаретами" до того, як чотири роки тому потрапив до в'язниці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там його ув'язнили через помилково видані документи. У в'язниці він провів кілька місяців, дотримуючись нового режиму фізичних вправ, щоб підтримувати позитивний настрій, і продовжував це робити після звільнення.

Певний доленосний момент привів мене до цієї трансформації, тому я хочу донести до світу, що незалежно від вашого віку, ви можете просто змінити своє життя, щоб відчути себе щасливішим, життєздатнішим і здоровішим. Це, власне, те саме послання, яке я хотів поширити, побивши рекорд,

– сказав він.

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Історія Йозефа Шалека надихає кожного. Якщо тобі здається, що в тебе щось не вийде, згадай цього чоловіка. Він повірив у себе та зробив те, в що ніколи б не повірив, якби не зробив. Не бійся, кидай собі виклики та ставай кращою версією себе вчорашнього.