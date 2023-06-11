Йозеф Шалек, известный своим друзьям как Йоська, бросил себе физически утомительный вызов 20 мая 2023 года. Он удерживал строгую позицию планки в течение 9 часов, 38 минут и 47 секунд, рассказывают на ютьюбе Книги рекордов Гиннеса.

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Мировой рекорд по самому длинному стоянию в планке ранее принадлежал 62-летнему Джорджу Гуду из Иллинойса в 2020 году, а затем был побит Даниэлем Скали из Аделаиды, Австралия. Он установил предыдущий рекорд в 2021 году с историческим в тот период временем 9 часов, 30 минут и 1 секунду.

Именно на этот раз Йоська должен был побить его, привлекая все резервы личной дисциплины.

Я чувствовал себя готовым ментально, но не физически, потому что моя самая длинная непрерывная тренировка длилась три с половиной часа, и у меня возникли серьезные осложнения, когда я пытался растянуть время пребывания в положении планки. Я знал, что в моем случае дело не в высокой физической подготовке, а в овладении процессом... в моем мышлении,

– сказал он в интервью Книге рекордов Гиннеса.

Йозеф Шалек простоял в планке более 9 часов: смотри видео

По словам мужчины, его любимой ментальной техникой, которую он использовал во время самой длинной планки было принятие. Йозеф отметил, что когда ты принимаешь сложность упражнения вместе с тем, что жизнь состоит не только из приятных и легких вещей, но и из неприятных элементов.

"Конечно, были критические моменты. Самый критический настав между седьмым и восьмым часами. У меня кружилась голова, была сильная боль, но я верил и люди верили в меня, и эти мощные чувства слились воедино и помогли мне успешно выполнить и завершить задачу", – отметил он.

Йоська рассказал, что имел избыточный вес и "увлекался алкоголем и сигаретами" до того, как четыре года назад попал в тюрьму в Объединенных Арабских Эмиратах. Там его заключили в тюрьму из-за ошибочно изданных документов. В тюрьме он провел несколько месяцев, соблюдая новый режим физических упражнений, чтобы поддерживать позитивный настрой, и продолжал это делать после освобождения.

Определенный судьбоносный момент привел меня к этой трансформации, поэтому я хочу донести до мира, что независимо от вашего возраста, вы можете просто изменить свою жизнь, чтобы почувствовать себя более счастливым, жизнеспособным и здоровым. Это, собственно, то самое послание, которое я хотел распространить, побив рекорд,

– сказал он.

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История Йозефа Шалека вдохновляет каждого. Если тебе кажется, что у тебя что-нибудь не получится, вспомни этого мужчину. Он поверил в себя и сделал то, во что бы никогда не поверил, если бы не сделал. Не бойся, бросай себе вызовы и становись лучшей версией себя вчерашнего.