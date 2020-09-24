Суеверия в спорте – явление вполне привычное. Часто даже суперчемпионы ни за что не начинают соревноваться, пока не выполнят какой-то свой традиционный ритуал. Men 24 рассказывает про бутылки Рафаэля Надаля, кур Усэйна Болта, шорты Тима Данкана, детскую присыпку Уэйна Гретцки и счастливый писсуар Джона Терри.

Немало футболистов выходят на поле только с правой ноги , даже левши как Роберто Карлос.

Итальянский футболист Дженнаро Гаттузо перед игрой любил прочитать несколько страниц Достоевского

Звезда НБА Леброн Джеймс любит подбрасывать в воздух тальк перед игрой.

Румынский футболист Адриану Муту клал себе в гетры траву (листья базилика, ничего такого) и носил нижнее белье наизнанку.

А некоторые звезды большого тенниса принципиально не наступают на линии корта, например Мария Шарапова.

Men 24 узнал для тебя другие интересные и странные ритуалы и суеверия чемпионов по различным видам спорта.

К слову Почему успешные мужчины занимаются спортом: влияние тренировок на карьеру

Рафаэль Надаль

19 побед на турнирах Большого Шлема. 2 – на Олимпийских играх. 5 лет с перерывами был лучшим теннисистом планеты.

Это все о Рафаэле Надале, который никогда не начинает игру, пока не расставит на корте бутылочки с водой в определенном порядке. И обязательно – обязательно! – этикеткой в сторону корта.

Это, к слову, не мистический ритуал. Испанский спортсмен говорит, что таким образом просто творит в мире гармонию.



Рафаэль Надаль – гармоничный бутылочколюб / Фото Eurosport

Усэйн Болт

Легендарный бегун. Восьмикратный победитель Олимпийских игр. Одиннадцатикратный чемпион мира. Автор мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 секунды) и на 200 метров (19,19 секунды), которые никто не смог побить с 2009 года.

Да, это – Усэйн Болт, который всегда перед соревнованиями ест жареную курицу и наггетсы. Иногда еще дополняет рацион картофелем фри и яблочным пирогом на десерт. И с этим всем в животе он бегал и ставил рекорды.

Если верить повествования самого Болта, перед Олимпиадой в Пекине 2008 года бегун съел 4 ведра наггетсов – около 100 штук. И поставил мировой рекорд на то время, пробежав 100 метров за 9,69 секунды.



Усэйн Болт – поедатель кур и прочего / Фото The Independent

Тим Данкан

Пятикратный чемпион НБА. Дважды самый ценный игрок сезона. Легендарный центровой команды "Сан-Антонио Сперс". Психолог, к слову, по образованию.

Это – Тим Данкан, который перед игрой всегда обнимал баскетбольный мяч как родного ребенка, а на каждую тренировку надевал шорты задом наперед.

Напомним Данкан – психолог. Таким образом он приучал свой мозг работать в условиях дополнительного дискомфорта. Во время игры он надевал шорты правильно, поэтому сразу начинал чувствовать себя свободным и маневренным.



Тим Данкан – психолог-шортовед / Фото из твиттера brkicks

Уэйн Гретцки

Легендарный канадский хоккеист с официальным титулом "Великий". Самый известный 99 номер в истории спорта. Четырехкратный владелец Кубка Стэнли. Автор 61 рекорда в НХЛ.

Это – Уэйн Гретцки, который перед игрой всегда очень тщательно заботился о своих клюшках. Ничего такого, просто он обматывал клюшки изолентой и обильно и нежно втирал в них детскую присыпку.

Журналистам хоккеист объяснял, что тальк с присыпки просто делает клюшку менее липкой. Но есть и другая версия: первая победа Гретцки в команде "Эдмонтон" произошла лишь тогда, когда он случайно уронил присыпку на клюшку.



Гретцки – талькосыпный изолентомотач / Фото Los Angeles Times

"Челси" и Джон Терри

Нельзя обойти вниманием футбол, но в этом виде спорта суеверий у игроков так много, что выделить кого-то и не обидеть другого – задача не из простых. Поэтому мы решили рассказать тебе о командном суеверии.

Футбольный клуб из Лондона "Челси" во времена капитанства Джона Терри на домашней арене "Стэмфорд Бридж" имел счастливый писсуар. Перед каждой игрой все игроки становились именно к нему в очередь, ни к какому другому.

Терри, к слову, один из рекордсменов в футболе по количеству суеверий: он всегда садился на одно и то же место в автобусе, ставил в обувь счастливые стельки и просил Фрэнка Лэмпарда справлять малую нужду с ним в один писсуар одновременно.



Джон Терри – суеверно-писсуарный специалист / Фото Business Insider

Итак, мы выяснили несколько секретов успеха в спорте:

Надевай шорты наизнанку, посыпая их детской присыпкой.

Расставляй бутылочки в гармонии у писсуара.

Целуй мяч, заедая курицей – и беги к мировым рекордам.

Хм, но лучше – сходи на тренировку.