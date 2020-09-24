Психолог-шортовед и счастливый писсуар: 5 очень странных суеверий спортивных чемпионов
Суеверия в спорте – явление вполне привычное. Часто даже суперчемпионы ни за что не начинают соревноваться, пока не выполнят какой-то свой традиционный ритуал. Men 24 рассказывает про бутылки Рафаэля Надаля, кур Усэйна Болта, шорты Тима Данкана, детскую присыпку Уэйна Гретцки и счастливый писсуар Джона Терри.
- Немало футболистов выходят на поле только с правой ноги, даже левши как Роберто Карлос.
- Итальянский футболист Дженнаро Гаттузо перед игрой любил прочитать несколько страниц Достоевского
- Звезда НБА Леброн Джеймс любит подбрасывать в воздух тальк перед игрой.
- Румынский футболист Адриану Муту клал себе в гетры траву (листья базилика, ничего такого) и носил нижнее белье наизнанку.
- А некоторые звезды большого тенниса принципиально не наступают на линии корта, например Мария Шарапова.
Men 24 узнал для тебя другие интересные и странные ритуалы и суеверия чемпионов по различным видам спорта.
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Рафаэль Надаль
19 побед на турнирах Большого Шлема. 2 – на Олимпийских играх. 5 лет с перерывами был лучшим теннисистом планеты.
- Это все о Рафаэле Надале, который никогда не начинает игру, пока не расставит на корте бутылочки с водой в определенном порядке. И обязательно – обязательно! – этикеткой в сторону корта.
Это, к слову, не мистический ритуал. Испанский спортсмен говорит, что таким образом просто творит в мире гармонию.
Рафаэль Надаль – гармоничный бутылочколюб / Фото Eurosport
Усэйн Болт
Легендарный бегун. Восьмикратный победитель Олимпийских игр. Одиннадцатикратный чемпион мира. Автор мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 секунды) и на 200 метров (19,19 секунды), которые никто не смог побить с 2009 года.
- Да, это – Усэйн Болт, который всегда перед соревнованиями ест жареную курицу и наггетсы. Иногда еще дополняет рацион картофелем фри и яблочным пирогом на десерт. И с этим всем в животе он бегал и ставил рекорды.
Если верить повествования самого Болта, перед Олимпиадой в Пекине 2008 года бегун съел 4 ведра наггетсов – около 100 штук. И поставил мировой рекорд на то время, пробежав 100 метров за 9,69 секунды.
Усэйн Болт – поедатель кур и прочего / Фото The Independent
Тим Данкан
Пятикратный чемпион НБА. Дважды самый ценный игрок сезона. Легендарный центровой команды "Сан-Антонио Сперс". Психолог, к слову, по образованию.
- Это – Тим Данкан, который перед игрой всегда обнимал баскетбольный мяч как родного ребенка, а на каждую тренировку надевал шорты задом наперед.
Напомним Данкан – психолог. Таким образом он приучал свой мозг работать в условиях дополнительного дискомфорта. Во время игры он надевал шорты правильно, поэтому сразу начинал чувствовать себя свободным и маневренным.
Тим Данкан – психолог-шортовед / Фото из твиттера brkicks
Уэйн Гретцки
Легендарный канадский хоккеист с официальным титулом "Великий". Самый известный 99 номер в истории спорта. Четырехкратный владелец Кубка Стэнли. Автор 61 рекорда в НХЛ.
- Это – Уэйн Гретцки, который перед игрой всегда очень тщательно заботился о своих клюшках. Ничего такого, просто он обматывал клюшки изолентой и обильно и нежно втирал в них детскую присыпку.
Журналистам хоккеист объяснял, что тальк с присыпки просто делает клюшку менее липкой. Но есть и другая версия: первая победа Гретцки в команде "Эдмонтон" произошла лишь тогда, когда он случайно уронил присыпку на клюшку.
Гретцки – талькосыпный изолентомотач / Фото Los Angeles Times
"Челси" и Джон Терри
Нельзя обойти вниманием футбол, но в этом виде спорта суеверий у игроков так много, что выделить кого-то и не обидеть другого – задача не из простых. Поэтому мы решили рассказать тебе о командном суеверии.
- Футбольный клуб из Лондона "Челси" во времена капитанства Джона Терри на домашней арене "Стэмфорд Бридж" имел счастливый писсуар. Перед каждой игрой все игроки становились именно к нему в очередь, ни к какому другому.
Терри, к слову, один из рекордсменов в футболе по количеству суеверий: он всегда садился на одно и то же место в автобусе, ставил в обувь счастливые стельки и просил Фрэнка Лэмпарда справлять малую нужду с ним в один писсуар одновременно.
Джон Терри – суеверно-писсуарный специалист / Фото Business Insider
Итак, мы выяснили несколько секретов успеха в спорте:
- Надевай шорты наизнанку, посыпая их детской присыпкой.
- Расставляй бутылочки в гармонии у писсуара.
- Целуй мяч, заедая курицей – и беги к мировым рекордам.
Хм, но лучше – сходи на тренировку.
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