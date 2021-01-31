Свой знаменитый тест психолог Карл Данкер придумал в 1935. С его помощью выявляют людей, способных мыслить продуктивно и креативно. Данкер придумал простые условия задачи, для решения которой, впрочем, нужны немного времени и творческого мышления.

Источник: Alchetron

Men 24 рассказывает, что же это за популярная задача Карла Данкера. В чем подвох "проблемы со свечой". И, конечно, как ее решить.

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Задача Карла Данкера: условия

Условия задачи от Карла Данкера такие:

У тебя есть свеча, коробка спичек и коробка с канцелярскими кнопками.

Что надо сделать :

Закрепи свечу на стене так, чтобы воск не капал ни на пол, ни на стену.



Задача Карла Данкера – о свече, кнопках и спичках / Фото pinterest

Решение проблемы с огнем

Что часто предлагают люди, перед которыми ставят задачу Карла Данкера? Обычно ее озвучивают группе, которой дают свечу, кнопки и спички, и предлагают свои версии опробовать на практике.

В первые минуты в основном предлагают прикрепить свечу к стене кнопками, или зажечь свечу, расплавить немного конец и воском прикрепить к стене. Но на практике это сделать не удается.

Минут через 5 – 10 решения таки находят: нужно высыпать кнопки из коробки, закрепить коробку на стене кнопками, и в нее поставить свечку. Вот и все.



У задачи Данкера – простое решение, но надо выйти немного за рамки / Фото tumblr

В чем подвох загадки Карла Данкера

Дело в том, что большинству людей свойственна так называемая функциональная фиксация. То есть, они видят коробку и думают только о ее содержимом. А коробка же – не только упаковка для кнопок, но и элемент задачи, который не запрещено использовать.

Интересный факт: во время экспериментов группа людей, которой просто предлагали решить задачу, делала это на несколько минут быстрее, чем группа, которой предлагали решить задачу за вознаграждение.

И это не какой-нибудь рядовой эксперимент – его повторяли очень часто в течение всей второй половины ХХ века. И во всех случаях оказывалось, что мысли о деньгах мешают творчеству. А основа мотивации – искренний интерес.

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