Задача Карла Данкера – тест на креативность: как решить проблему со свечкой
Свой знаменитый тест психолог Карл Данкер придумал в 1935. С его помощью выявляют людей, способных мыслить продуктивно и креативно. Данкер придумал простые условия задачи, для решения которой, впрочем, нужны немного времени и творческого мышления.
Источник: Alchetron
Men 24 рассказывает, что же это за популярная задача Карла Данкера. В чем подвох "проблемы со свечой". И, конечно, как ее решить.
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Задача Карла Данкера: условия
Условия задачи от Карла Данкера такие:
- У тебя есть свеча, коробка спичек и коробка с канцелярскими кнопками.
Что надо сделать:
- Закрепи свечу на стене так, чтобы воск не капал ни на пол, ни на стену.
Задача Карла Данкера – о свече, кнопках и спичках / Фото pinterest
Решение проблемы с огнем
Что часто предлагают люди, перед которыми ставят задачу Карла Данкера? Обычно ее озвучивают группе, которой дают свечу, кнопки и спички, и предлагают свои версии опробовать на практике.
- В первые минуты в основном предлагают прикрепить свечу к стене кнопками, или зажечь свечу, расплавить немного конец и воском прикрепить к стене. Но на практике это сделать не удается.
Минут через 5 – 10 решения таки находят: нужно высыпать кнопки из коробки, закрепить коробку на стене кнопками, и в нее поставить свечку. Вот и все.
У задачи Данкера – простое решение, но надо выйти немного за рамки / Фото tumblr
В чем подвох загадки Карла Данкера
Дело в том, что большинству людей свойственна так называемая функциональная фиксация. То есть, они видят коробку и думают только о ее содержимом. А коробка же – не только упаковка для кнопок, но и элемент задачи, который не запрещено использовать.
- Интересный факт: во время экспериментов группа людей, которой просто предлагали решить задачу, делала это на несколько минут быстрее, чем группа, которой предлагали решить задачу за вознаграждение.
И это не какой-нибудь рядовой эксперимент – его повторяли очень часто в течение всей второй половины ХХ века. И во всех случаях оказывалось, что мысли о деньгах мешают творчеству. А основа мотивации – искренний интерес.
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Кто такой Карл Данкер?Карл Данкер (иногда пишут – Дункер) родился в 1903 году в Лейпциге в Германии. Он выучился на гештальт-психолога (эта специальность среди психологов была популярна в первой трети ХХ века).
Из Германии Данкер бежал от нацистов в США. Но и там не был счастливым – страдал депрессией, и в конце концов ушел из жизни по собственному решению в 1940 году.
Карл Данкер (1903 - 1940) / Фото pinterest
В науке известен не только как автор "проблемы со свечой", но и тем, что ввел термин "функциональная фиксация" для описания трудностей визуального восприятия и решения проблем, которые требуют изменения этого восприятия.
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