Симеон-Дени Пуассон (1781 – 1840) – знаменитый французский математик, механик и физик. У него множество научных достижений и новшеств, но сейчас на Men 24 вспомним лишь то, что вошло в массовую культуру.

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По легенде, когда Симеон-Дени был юным и далеко не профессором, более того – когда он даже не знал, кем станет, когда вырастет, один из приятелей показал ему несколько задач.

Эти задачи, по мнению приятеля, решить было либо невозможно, либо крайне трудно . Но Пуассон практически мгновенно разложил все по полочкам.

Ниже – одна из таких. А ты – попробуй, проверь, сможешь ли так же легко решить ее, как это в свое время сделал Пуассон. Или как это сделал Джон Макклейн.



Барон Симеон-Дени Пуассон во времена беззаботной молодости / Фото wikimedia

Задача Пуассона: классический пример

Условия задачи

Есть проточная вода (река или кран, или фонтан как в "Крепком орешке" – не важно).

И есть два сосуда – на 3 и 5 литров ровно (без делений или шкалы).

Переливать воду можно только при условии, что ты или заполняешь один сосуд до конца, или полностью опорожняешь другой.

Что надо сделать

Набрать ровно 4 литра воды.

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Как решить задачу Пуассона

4 литра могут поместиться только в 5-литровую емкость. Их можно получить путем нескольких простых манипуляций по переливанию. Например, так:

Наполняем трехлитровую емкость водой, переливаем воду в пятилитровую.

Затем снова наполняем трехлитровую, и дозаполняем пятилитровую.

Туда еще поместится 2 литра, следовательно – в трехлитровой останется ровно литр.

Далее все просто: пятилитровую опорожняем, переливаем туда остаточный литр из трехлитровой.

Опять наполняем трехлитровую емкость водой, и переливаем те три литра в пятилитровую.

Все – условия соблюдены, решение найдено: имеем в посудине ровно 4 литра воды. Правда, есть сомнения, что именно этот порядок действий – оптимальный. Так что у тебя е сть шанс подумать и вычислить лучшую схему!