Эти загадки путешествуют по интернету, причем часто под разными именами – то Эйнштейна, то Джобса, а то и самого Маска. О загадке Альберта Эйнштейна – читай на Men 24.

Ранее мы писали о загадке от Илона Маска. Так вот – она действительно имеет вполне конкретное авторство. Если не самого Маска, то точно – его биографа, журналиста Эшли Вэнса. Сегодня Men 24 расскажет о другой популярной загадке, которую приписывают Альберту Эйнштейну.

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К слову, ответ на эту загадку – в конце статьи, так что не спеши листать!

Загадка от Альберта Эйнштейна

Загадка (или задача) Альберта Эйнштейна – одна из самых известных головоломок в сети. Говорят, что именно с ее помощью ученый якобы проверял логическое мышление у кандидатов в персональные ассистенты.

Вот она – загадка Эйнштейна

Условия загадки:

На улице расположены 5 домов.

Англичанин живет в красном доме.

У испанца есть собака.

Кофе пьют в зелёном доме.

Чай пьет украинец.

Справа от белого стоит зеленый дом.

Улиток разводит тот, кто курит Old Gold.

В желтом доме живет тот, кто курит Kool.

Молоко пьют в доме, который стоит в центре.

В первом доме живет норвежец.

Лиса есть у соседа того, кто курит Chesterfield.

Kool курят в соседнем доме с тем, где держат лошадь.

Апельсиновый сок пьет тот, кто курит Lucky Strike.

Японец курит Parliament.

Норвежец живет рядом с синим домом.

На какие вопросы нужно дать ответ:

Кто пьет воду?

Кто держит зебру?

Что надо учесть при поиске ответа:

Все 5 домов – разных цветов.

Все их жители – разных национальностей, имеют различных домашних животных, пьют разные напитки и курят разные сигареты.

И на первый, и на все последующие взгляды – задача не из простых. Возьми себе немного времени подумать. К слову, вариаций текста задачи Эйнштейна довольно много, но именно этот считают условно классическим (он впервые опубликован в журнале Life в 1962 году).



Альберт Эйнштейн не только разгадывал, но и загадывал загадки / Фото wikidata

Действительно ли задачу Эйнштейна придумал Эйнштейн? Никаких доказательств того, что задачу, известную как "задача Эйнштейна", придумал именно Альберт Эйнштейн – не найдено.



Ее авторство еще иногда приписывают Льюису Кэрроллу, но заметьте, что сигарет Kool, о которых вспоминают в оригинальном тексте загадки, не было еще ни при жизни Эйнштейна, ни при жизни Кэрролла.

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Кто такой Альберт Эйнштейн? Альберт Эйнштейн (Эйнштейн) родился 14 марта 1879 в Германии, а умер 18 апреля 1955 в США (в Америку мигрировал из-за возмущения идеями нацизма).



Этот ученый – один из самых физиков XX века. Лауреат Нобелевской премии 1921 года. Создатель теории относительности, автор обоснования закона взаимосвязи массы и энергии E = mc², понятия фотона, законов фотоэффекта, фотохимии и многих других достижений.

Как решить задачу Эйнштейна: смотрите видео от TED-Ed

Правильный ответ на загадку Эйнштейна

Правильный ответ на задачу Эйнштейна таков:

Воду пьет норвежец – он проживает в 1 доме желтого цвета, и курит сигареты Kool.

Зебру держит японец – житель зеленого дома под номером 5, который пьет кофе и курит Parliament.