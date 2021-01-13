Кто держит зебру: все о популярной загадке Эйнштейна, и ответ на нее
Эти загадки путешествуют по интернету, причем часто под разными именами – то Эйнштейна, то Джобса, а то и самого Маска. О загадке Альберта Эйнштейна – читай на Men 24.
Ранее мы писали о загадке от Илона Маска. Так вот – она действительно имеет вполне конкретное авторство. Если не самого Маска, то точно – его биографа, журналиста Эшли Вэнса. Сегодня Men 24 расскажет о другой популярной загадке, которую приписывают Альберту Эйнштейну.
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К слову, ответ на эту загадку – в конце статьи, так что не спеши листать!
Загадка от Альберта Эйнштейна
Загадка (или задача) Альберта Эйнштейна – одна из самых известных головоломок в сети. Говорят, что именно с ее помощью ученый якобы проверял логическое мышление у кандидатов в персональные ассистенты.
Вот она – загадка Эйнштейна
Условия загадки:
- На улице расположены 5 домов.
- Англичанин живет в красном доме.
- У испанца есть собака.
- Кофе пьют в зелёном доме.
- Чай пьет украинец.
- Справа от белого стоит зеленый дом.
- Улиток разводит тот, кто курит Old Gold.
- В желтом доме живет тот, кто курит Kool.
- Молоко пьют в доме, который стоит в центре.
- В первом доме живет норвежец.
- Лиса есть у соседа того, кто курит Chesterfield.
- Kool курят в соседнем доме с тем, где держат лошадь.
- Апельсиновый сок пьет тот, кто курит Lucky Strike.
- Японец курит Parliament.
- Норвежец живет рядом с синим домом.
На какие вопросы нужно дать ответ:
- Кто пьет воду?
- Кто держит зебру?
Что надо учесть при поиске ответа:
- Все 5 домов – разных цветов.
- Все их жители – разных национальностей, имеют различных домашних животных, пьют разные напитки и курят разные сигареты.
И на первый, и на все последующие взгляды – задача не из простых. Возьми себе немного времени подумать. К слову, вариаций текста задачи Эйнштейна довольно много, но именно этот считают условно классическим (он впервые опубликован в журнале Life в 1962 году).
Альберт Эйнштейн не только разгадывал, но и загадывал загадки / Фото wikidata
Действительно ли задачу Эйнштейна придумал Эйнштейн?Никаких доказательств того, что задачу, известную как "задача Эйнштейна", придумал именно Альберт Эйнштейн – не найдено.
Ее авторство еще иногда приписывают Льюису Кэрроллу, но заметьте, что сигарет Kool, о которых вспоминают в оригинальном тексте загадки, не было еще ни при жизни Эйнштейна, ни при жизни Кэрролла.
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Кто такой Альберт Эйнштейн?Альберт Эйнштейн (Эйнштейн) родился 14 марта 1879 в Германии, а умер 18 апреля 1955 в США (в Америку мигрировал из-за возмущения идеями нацизма).
Этот ученый – один из самых физиков XX века. Лауреат Нобелевской премии 1921 года. Создатель теории относительности, автор обоснования закона взаимосвязи массы и энергии E = mc², понятия фотона, законов фотоэффекта, фотохимии и многих других достижений.
Как решить задачу Эйнштейна: смотрите видео от TED-Ed
Правильный ответ на загадку Эйнштейна
Правильный ответ на задачу Эйнштейна таков:
- Воду пьет норвежец – он проживает в 1 доме желтого цвета, и курит сигареты Kool.
- Зебру держит японец – житель зеленого дома под номером 5, который пьет кофе и курит Parliament.
Логическая таблица, которая помогает вычислить правильный ответ на задачу Эйнштейна / Фото Wikipedia
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