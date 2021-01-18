Сетью гуляют логические головоломки, которые якобы ставят перед искателями работы в крупных корпорациях. Сегодня Men 24 расскажет об одной из таких – загадке Стива Джобса.

По одной легенде, Стив Джобс мучил этой загадкой кандидатов на работу в своей компании. По другой, как приметил Men 24, – руководитель Apple с помощью именно этой головоломки определял, кого из своих сотрудников уволить в кризисные годы.

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Загадка Стива Джобса о блендере

Загадка Джобса о блендере звучит так:

"Что ты будешь делать, если тебя уменьшили до размера монеты в 5 центов и бросили в блендер? Учти, что блендер включат через 30 секунд".

Проще говоря, ответить так, чтобы понравиться Джобсу, надо было именно за полминуты.



Говорят, Джобс часто спрашивал у людей о блендере / Фото pinterest

Ответ на загадку Джобса

Гений Джобса не требовал от человека развернутого ответа, зато требовал быстрого, логичного и, конечно, правильного.

Правильными считают 4 варианта решения:

"Выпрыгну из блендера до того, как он заработает". "Лягу как можно более вплотную ко дну, чтобы лезвия ножа вращались надо мной". "Залезу на вершину оси вращения, и работу блендера пережду там". "Вылезу по стенке с помощью шкалы миллилитров – она ​​послужит лестницей".

Но все ли эти варианты – одинаково хороши? Отнюдь. И вот почему:

Варианты 2 и 3 считают наименее удачными, поскольку они не учитывают, что блендер может работать долго – или бесконечно, пока не сгорит вместе с "узником" (в условиях задачи об этом не сказано же).

Вариант 4 хорош, но при условии, если шкала внутри. А если она извне – то использовать ее деления как ступеньки не удастся. Где же расположена шкала на блендере Джобса – не известно.

Поэтому наиболее метким называют ответ 1. Мол, он, в дополнение к сообразительности, показывает и знания кандидатом физики. Ведь в условиях задачи говорится только об уменьшении размера, и ничего – о плотности.

Сквозь призму физики это следует рассматривать так: Вес существа пропорционален кубу его высоты, а сила мышц и скелета пропорциональна квадрату высоты.

То есть, если человека уменьшить в 10 раз, то сила ее мышц уменьшится в 100 раз, а вот вес – в 1000. Отсюда вывод – человек привычной плотности и размером в монету (как, например, блоха) без проблем прыгнет вверх на 70 сантиметров. Ни один блендер не бывает высотой большей за эту отметку.

Стив Джобс – личность неординарная, вокруг которой возникло немало легенд / Фото unsplash

Правда ли то, что Стив Джоб спрашивал у людей о блендере

Во время собеседования в компании Apple кандидатам действительно ставят хитрые вопросы и формулируют для них нестандартные задачи – на логику и смекалку. Профильные СМИ иногда публиковали перечень примеров таких.

Однако это были обычно прикладные задачи. Например: объяснить ребенку принцип работы маршрутизатора. Рассказать простыми словами о том, почему у самолетов есть крылья, и почему именно такие.

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Ставят в Apple и много вопросов психологических – чтобы раскрыть личность кандидата. Это могут быть и комфортные, вроде: "Кем ты видишь себя через 5 лет?" И провокационные, как: "Опиши свой самый унизительный опыт на работе".