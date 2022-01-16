Учені іноді порівнюють Землю з Венерою й Марсом. Навіщо? Щоб краще зрозуміти формування і склад нашої планети.

Адже усі три є кам'янистими, і є частиною внутрішньої Сонячної системи. Тобто, розташовані між Сонцем і поясом астероїдів.

Також цікаво Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Венера

Венера майже повністю оповита вуглекислим газом та густими хмарами токсичної сірчаної кислоти, які затримують сонячне тепло.

Що, своєю чергою, призводить до парникового ефекту.

Тобто, хоч Венера й не найближча до Сонця, вона є найгарячішою планетою Сонячної системи.

NASA хоче на Венеру. Але й розуміє, що космічні кораблі треба створити набагато захищеніші:

Щоб вони витримували неймовірний тиск (у 90 разів більший за земний).

І температуру (на поверхні Венери рідко коли буває менша за 475 градусів за Цельсієм).



Земну атмосферу часто порівнюють з марсіанською й венеріанською / Фото unsplash

Марс

Атмосфера Марса також здебільшого містить вуглекислий газ. А ще – сліди азоту, аргону, навіть кисню, ну й деяких інших газів.

За даними NASA, атмосфера Марсу десь у 100 разів тонша, ніж атмосфера Землі.

А проте так не було давньому-давньому минулому, коли Марс був куди вологішим і теплішим (мільярди років тому.

Утім, блакитного неба там не було. Якби ти тоді стояв на Марсі й дивився на небо, то бачив би усе у червоних відтінках – через частинки пилу, які зависли в повітрі. Саме тому, до слова, марс і називають Червоною планетою.

Зараз же через тонку атмосферу Марс дуже швидко втрачає сонячне тепло.

Навіть на марсіанському екваторі температура рідко переважає 24 – 32 градуси за Цельсієм біля поверхні.

І Земля

Атмосфера Землі захищає нашу планету від жару та радіації Сонця, а ще – дає нам кисень, яким ми дихаємо.

А проте не кисень (хоч він і вирішальне значення для життя на Землі має) є основним компонентом нашої атмосфери.

78% її складу – це азот. 21% – кисень. 0,93% – аргон. І всього 0,04% – вуглекислий газ.

Детальніше про атмосферу Землі – читай ось за цим посиланням. А про прошарки захисного покривала нашої планети – ось тут.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.