Практика свидетельствует о том, что мы совсем уж ничего не знаем о том, что приносит нашей партнерше удовольствие, а что – нет. И на этот раз мы поговорим о женской груди. Как правильно ее ласкать, чего не следует делать и как доставить партнерше удовольствие, а не дискомфорт. Попробуем справиться в этими непростыми вопросами.

Женская грудь – очень нежная часть тела. Поэтому не нужно делать все то, что ты видел в порнофильмах. Поверь, ей точно будет неприятно! Читай на Men 24 , как правильно ласкать женскую грудь, чтобы твоя партнерша получила удовольствие.

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Подойди со спины

Что-то нелогичное в этом пункте, правда? Но именно в таком подходе есть определенная интимность. Попробуй подойти к ней сзади и нежно охватить грудь так, будто ты закрываешь ей глаза. Никакой агрессии и избыточного давления. Окутай ее своей ладонью и покажи партнерше, что она в безопасности.

В идеале делать это перед зеркалом . Чтобы вы вдвоем наслаждались процессом. Ну и не стоит забывать о том, что она своими аппетитными изгибами будет чувствовать все, что происходит у тебя в штанах.



Попробуй подойти к ней сзади / Фото istock

Равномерное внимание

Пробуй делать симметричные движения, чтобы дарить ей двойное удовольствие. Ты же не можешь сказать, какая из ягодиц любимой нравится тебе больше? Так же и с грудью. Не обделяй "подруг", чтобы твоя партнерша не чувствовала себя как-то неудобно.

Наслаждайся процессом и не спеши . Ты же не опаздываешь на последнюю маршрутку?

Увлажни грудь

Идеальным вариантом здесь было бы масло для массажа. Главное – подобрать максимально нейтральное, ведь перечное или мятное может подарить не совсем те ощущения, которые твоя партнерша хотела почувствовать ночью.

Можешь просто использовать лосьон для тела . Он позволит рукам легко скользить по груди, даря наслаждение любимой.



Добавь немного влаги ее груди / Фото istock

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Не спеши раздевать ее

Конечно же, хотелось бы как можно скорее сорвать с нее бюстгальтер и трусики. Но не спеши это делать. Попробуй ласкать ее соски сквозь бельё. Ткань создает дополнительную стимуляцию, которая позволит ей приблизиться к моменту, когда она сама захочет избавиться от лишнего наряда.

Но не стоит увлекаться массажем сквозь бюстгальтер . Нескольких минут будет достаточно, чтобы она получила тот спектр ощущений, которые ты планировал подарить.

Добавь мужества

Теперь можешь перейти к решительным шагам. Попробуй взять ее грудь в ладони и сначала очень нежно разминать ее. Обращай внимание на реакцию партнерши. Ты увидишь, когда ей хорошо, а когда следует остановиться.

Представь, что ты делаешь массаж . Но очень и очень нежный. Как будто боишься повредить драгоценную вещь. С таким подходом ты не только сам насладишься процессом, но и подаришь удовольствие ей.



Проявления мужество, но не переусердствуй / Фото shutterstock