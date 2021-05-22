И действительно, определенные гендерные особенности в процессе исследований обнаружили. О некоторых из них поговорим сегодня на Men 24.

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Биология мозга

Сразу заметим, что эти особенности или различия не указывают на то, что тот или иной пол лучше, умнее и так далее и тому подобное. Нейросексизм – это не про нас. И не про ученых, которые изучали эту проблематику.

Дела

Ученый из Дании Берт Паккенберг посчитал клетки мозга. По его убеждению, в мозге мужчины клеток в среднем больше на 4 миллиона. Но – в брейн-тестах женщины показывают результаты на 3% лучше, чем мужчины.

"Виновно" в этом мозолистое тело – своеобразный проводник между правым и левым полушариями мозга. У женщин оно толще, и соединений в нем аж на 30% больше.

И вот какая получается штука: из-за меньшего количества тех соединений мужчина обычно может качественно выполнять только одно дело, но не несколько одновременно.

Например, когда мужчина читает – он почти ничего не слышит извне. Когда мужчина бреется – он не порежется, пока с ним кто-то не заговорит (чем нарушит концентрацию).

А что же женщина? Она может успешно заниматься одномоментно буквально множеством дел. Есть ли здесь минусы? Хм.

Не будем акцентировать на них, но напомним: управлять автомобилем, разговаривать по телефону и красить губы одновременно – очень плохая идея.



Мужчины лучше концентрируются на самом деле, а женщины – полизадачны / Фото unsplash

Сон

Мужчины и женщины спят не одинаково: у мужчин электрическая активность мозга во сне падает на 70%, а у женщин – на 10%.

Это может быть связано с наследием первобытных людей: мужчина должен был глубоко отдыхать между изнурительными охотами, а женщина должна была постоянно следить за домом и детьми.

Язык

В левом полушарии мозга у мужчин есть центр, отвечающий за речь. У женщин таких центров два – большой в левом полушарии, и малый в правом. Почему так – пока точно не ясно, но последствия оно имеет такие:

Мужчины в речи опираются на четкую терминологию, аккумулируют как можно больший запас слов. Для женщин же важнее интонации и эмоции.

Для мужчины важнее, чтобы он понимал себя, для женщины – чтобы ее понимал собеседник.



Мужчины лучше ориентируются в пространстве, женщины – в общении / Фото unsplash

Пространство

Ориентация в пространстве – сильная сторона мужчин (в 92% случаев они правильно выбирают направление), и слабая сторона женщин (правильных решений у них только 8%). С этим связано также умение читать карты (у мужчин оно значительно лучше).

Вот еще интересной статистики: мужчины правильно паркуют автомобиль с первой попытки в 71% случаев. Только 22% женщин способны на такое же.

Зрение

На сетчатке глаза – почти 7 миллионов рецепторов, важных для восприятия цвета. За них отвечает Х-хромосома. У женщин их две, так что и палитру цветов они воспринимают куда шире.

Для мужчин синий – это синий, для женщин – тут и цвет морской волны, и нежный индиго, и настоящий гранатовый, и летучий аквамарин... Даже странно, что среди женщин меньше гениальных художников, чем среди мужчин.

Еще ученые говорят, что у женщин лучше развито периферическое зрение, а у мужчин – туннельное . Именно поэтому мужчины чаще (да-да) попадают в ДТП и не могут дома найти масло в холодильнике.

Зато мужчины лучше видят ночью и куда точнее определяют расстояние "на глаз".



Мужчины видят меньше цветов, но лучше видят ночью / Фото unsplash

Слух, осязание, вкус и обоняние

Слух. Женщины лучше различают высокочастотные звуки, изменения тона, а поэтому прекрасно знают, когда мужчины врут. Мужчины хорошо улавливают звуки природы и понимают, где находится источник звука. То есть, если женщина первой услышит мяуканье кошки, то мужчина безошибочно укажет, где ее искать.

Осязание. Кожа женщины в 10 раз чувствительнее , чем у мужчины. Зато у мужчины она толще и прочнее, поэтому у них меньше морщин.

Вкус. Мужчины лучше смакуют горькое и соленое. Женщины тоньше чувствуют сладкое.

Обоняние. А в этой области женщинам нет равных. Нос женщины легко улавливает даже феромоны.