Брент Роуз, техножурналіст з видання Wired, мав приголомшливий досвід випробувати екзоскелет з електроприводом. Над створенням останнього працювала компанія Roam Robotics з Сан-Франциско. Ясна річ, що тестування ґаджета зняли на відео.

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Екзоскелет перетворив журналіста на надлюдину

Роботизований колінний ортез, відомий як Forge, використовується для подвоєння сили та витривалості людини. Як пояснив Тім Свіфт, засновник і генеральний директор компанії, він дуже корисний для військовослужбовців, адже вони багато пересуваються під час тренувань та місій. А ще пристрій корисний для пожежників, адже їм доводиться долати величезні території й іноді підійматися різними сходовими прольотами, несучи з собою спорядження.

На ролику, опублікованому Wired, Роуз пояснює, як він страждає від проблем, пов'язаних з колінами. Але завдяки особливому екзоскелету він зміг виконувати деякі важкі завдання, пов'язані зі згинанням колін, не травмуючи себе та не звертаючись до фізіотерапевта.

Особливої уваги заслуговує момент, на якому Роуз несе сходами режисера на своїх плечах. Але це ще не все. Він також стрибнув з високої платформи з вагою близько 22 кілограми на плечі. Тож журналіст мав можливість відчути себе справжнім Людиною-павуком.

Дивися, на що здатний журналіст з екзоскелетом:

З досвіду Роуза, він міг стояти на ногах увесь день, 8 разів присідати з вагою та навіть стрибати з дерева без будь-яких наслідків. Єдине, що його розчарувало, це те, що екзоскелет не міг чарівним чином змусити його літати та влучати у кільце баскетбольним м'ячем.

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Наразі подібні пристрої недоступні для усіх і кожного. Але щойно це станеться, є всі шанси, що дуже багато людей зможуть по-новому глянути на можливості свого тіла. Ми б і самі були не проти протестувати такий екзоскелет.