Брент Роуз, техножурналист с издания Wired, имел потрясающий опыт испытать экзоскелет с электроприводом. Над созданием последнего работала компания Roam Robotics из Сан-Франциско. Понятное дело, что тестирование гаджета сняли на видео.

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Экзоскелет превратил журналиста в сверхчеловека

Роботизированный коленный ортез, известный как Forge, используется для удвоения силы и выносливости человека. Как пояснил Тим Свифт, основатель и генеральный директор компании, он очень полезный для военнослужащих, ведь они много передвигаются во время тренировок и миссий. А еще устройство полезное для пожарных, ведь им приходится преодолевать огромные территории и иногда подниматься разными лестничными пролетами, неся с собой снаряжения.

На ролике, опубликованном Wired, Роуз объясняет, как он страдает от проблем, связанных с коленями. Но благодаря особому экзоскелету он смог выполнять некоторые трудные задачи, связанные со сгибанием коленей, не травмируя себя и не обращаясь к физиотерапевту.

Особого внимания заслуживает момент, на котором Роуз несет по лестнице режиссера на своих плечах. Но это еще не все. Он также прыгнул с высокой платформы с весом около 22 килограмма на плече. Поэтому журналист имел возможность почувствовать себя настоящим Человеком-пауком.

Смотри, на что способен журналист с экзоскелетом:

С опыта Роуза, он мог стоять на ногах весь день, 8 раз приседать с весом и даже прыгать с дерева без каких-либо последствий. Единственное, что его разочаровало, это то, что экзоскелет не мог волшебным образом заставить его летать и попадать в кольцо баскетбольным мячом.

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