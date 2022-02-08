На фотографиях, которыми Лекси Вуд поделилась в инстаграме, красотка позирует в крошечном бикини. Особого внимания заслуживает смелость нашей героини, ведь кадры она делала на улице, в морозный солнечный день.

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"Крошка с севера", – лаконично подписала она публикацию.

Поклонникам Лекси Вуд очень пришлась по душе серия фото. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и комментарии. Читай на Men 24, что о звезде Playboy думает ее преданная армия фанатов:

"Это просто что-то с чем-то";

"Я влюблен в тебя";

"Какая же ты милая";

"Так холодно, что стало жарко";

"Потрясающая крошка";

"Такая сексуальная и такая холодная";

"Настоящая Снежная королева";

"Богиня на снегу".



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд



Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд

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