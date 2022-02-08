На фотографиях, которыми Лекси Вуд поделилась в инстаграме, красотка позирует в крошечном бикини. Особого внимания заслуживает смелость нашей героини, ведь кадры она делала на улице, в морозный солнечный день.
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"Крошка с севера", – лаконично подписала она публикацию.
Поклонникам Лекси Вуд очень пришлась по душе серия фото. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и комментарии. Читай на Men 24, что о звезде Playboy думает ее преданная армия фанатов:
- "Это просто что-то с чем-то";
- "Я влюблен в тебя";
- "Какая же ты милая";
- "Так холодно, что стало жарко";
- "Потрясающая крошка";
- "Такая сексуальная и такая холодная";
- "Настоящая Снежная королева";
- "Богиня на снегу".
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
Соблазнительные фото Лекси Вуд понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Вуд
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Лекси Вуд – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Если ты этого до сих пор не сделал, то рекомендуем исправиться немедленно. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от звезды Playboy?