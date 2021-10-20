На серії світлин Лексі Вуд позує у крихітному топі, шортиках і в'язаному кардигану. Відразу ж видно, що модель готова до похолодання. А нам от відразу ж стало тепліше, коли ми побачили цей пост у стрічці інстаграму.

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Прихильникам Лексі Вуд шалено сподобалися світлини. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти просто бездоганна";

"Сексуальна та дуже мила";

"Дуже гаряча крихітка";

"Ти найдосконаліша дівчина на землі";

"Люблю тебе дуже, Лексі";

"Надзвичайно вродливий ангел";

"Яка ж ти чарівна";

"Провокуй нас повністю".



Лексі Вуд похизувалася розкішним тілом у мережі / Фото з інстаграму Вуд



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