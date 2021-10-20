На серії світлин Лексі Вуд позує у крихітному топі, шортиках і в'язаному кардигану. Відразу ж видно, що модель готова до похолодання. А нам от відразу ж стало тепліше, коли ми побачили цей пост у стрічці інстаграму.
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Прихильникам Лексі Вуд шалено сподобалися світлини. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти просто бездоганна";
- "Сексуальна та дуже мила";
- "Дуже гаряча крихітка";
- "Ти найдосконаліша дівчина на землі";
- "Люблю тебе дуже, Лексі";
- "Надзвичайно вродливий ангел";
- "Яка ж ти чарівна";
- "Провокуй нас повністю".
Лексі Вуд похизувалася розкішним тілом у мережі / Фото з інстаграму Вуд
Лексі Вуд похизувалася розкішним тілом у мережі / Фото з інстаграму Вуд
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