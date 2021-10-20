На серии фотографий Лекси Вуд позирует в крохотном топе, шортиках и вязаном кардигане. Сразу же видно, что модель готова к похолоданию. А нам вот сразу же стало теплее, когда мы увидели этот пост в ленте инстаграма.

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Поклонникам Лекси Вуд безумно понравились фотографии. Они не только засыпали красавицу лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты просто безупречна";
  • "Сексуальная и очень милая";
  • "Очень горячая малышка";
  • "Ты самая идеальная девушка на земле";
  • "Люблю тебя очень, Лекси";
  • "Чрезвычайно красивый ангел";
  • "Какая же ты волшебная";
  • "Провоцируй нас полностью".

Лекси Вуд снялась в эротическом образе
Лекси Вуд похвасталась роскошным телом в сети / Фото с инстаграма Вуд

Лекси Вуд снялась в эротическом образе
Лекси Вуд похвасталась роскошным телом в сети / Фото с инстаграма Вуд

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Лекси Вуд вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально рекомендуем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от звезды Playboy?