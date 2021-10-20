На серии фотографий Лекси Вуд позирует в крохотном топе, шортиках и вязаном кардигане. Сразу же видно, что модель готова к похолоданию. А нам вот сразу же стало теплее, когда мы увидели этот пост в ленте инстаграма.

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Поклонникам Лекси Вуд безумно понравились фотографии. Они не только засыпали красавицу лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты просто безупречна";

"Сексуальная и очень милая";

"Очень горячая малышка";

"Ты самая идеальная девушка на земле";

"Люблю тебя очень, Лекси";

"Чрезвычайно красивый ангел";

"Какая же ты волшебная";

"Провоцируй нас полностью".



Лекси Вуд похвасталась роскошным телом в сети / Фото с инстаграма Вуд



Лекси Вуд похвасталась роскошным телом в сети / Фото с инстаграма Вуд

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