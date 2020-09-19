Модель Лекси Вуд, которая ранее встречалась с сыном Дэвида Бекхэма Бруклином, выложила в сеть провокационное фото. На нем красавица позирует в нижнем белье от певицы Rihanna. Свою грудь невероятная девушка прикрывает ладонями. Давайте смотреть!

Лекси Вуд, модель агентства NEXT Management, а также звезда Playboy, снялась в эротическом нижнем белье, над котор ым работала певица Rihanna. Men 24 предлагает посмотреть, что из этого вышло.

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Девушка, которая в прошлом году разошлась с Бруклином Бекхэмом, нечасто выкладывает в сеть такие фотографии, поэтому одна из ее последних публикаций – настоящий праздник для подписчиков и фанатов красавицы.

Волшебная Лекси с 18 лет снимается для обложек всевозможных мужских журналов. А представителей сильной половины человечества она соблазняет не только своим идеальным телом, но и невероятной красоты лицом с острыми скулами.

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