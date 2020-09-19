Звезда Playboy стыдливо прикрыла голую грудь руками: горячее фото
Модель Лекси Вуд, которая ранее встречалась с сыном Дэвида Бекхэма Бруклином, выложила в сеть провокационное фото. На нем красавица позирует в нижнем белье от певицы Rihanna. Свою грудь невероятная девушка прикрывает ладонями. Давайте смотреть!
Лекси Вуд, модель агентства NEXT Management, а также звезда Playboy, снялась в эротическом нижнем белье, над которым работала певица Rihanna. Men 24 предлагает посмотреть, что из этого вышло.
Смотри также "Стоит не на работу": украинская модель в откровенном бикини взбудоражила воображение поклонников
Девушка, которая в прошлом году разошлась с Бруклином Бекхэмом, нечасто выкладывает в сеть такие фотографии, поэтому одна из ее последних публикаций – настоящий праздник для подписчиков и фанатов красавицы.
Волшебная Лекси с 18 лет снимается для обложек всевозможных мужских журналов. А представителей сильной половины человечества она соблазняет не только своим идеальным телом, но и невероятной красоты лицом с острыми скулами.
Тебе понравится "Куда делись грудь": Настя Каменских в нижнем белье озадачила подписчиков
Сейчас на 22-летнюю Лекси подписаны более миллиона пользователей инстаграма. И с каждым днем эта цифра только растет. Мы же предлагаем и тебе следить за этой куколкой. Она однозначно того стоит!
-
О пути к невозможному: откровенный разговор с чемпионом UFC и послом Nemiroff Даниэлем Кормье17 сентября , 19:44
-
Избавляемся от лишнего: какие зоны мужского тела можно брить, а какие – нет13 сентября , 15:33
-
Что такое бебра в украинском молодежном сленге и откуда взялся мем "нюхай бебру"17 сентября , 07:27