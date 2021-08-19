Следить за Арианной Селестой – сплошное удовольствие. Сексуальная модель и звезда UFC регулярно выкладывает соблазнительные кадры, которые будоражат сеть. Не изменила традиции она и на этот раз, снявшись в купальнике. Гарантируем, что это фото тебе понравится!
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Неудивительно, что кадр собрал тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Мировая красавица";
- "Настоящая королева";
- "Прекрасное фото";
- "Увлекательные изгибы";
- "Ты безупречная";
- "Красивая как всегда";
- "Вау, какая ты милая";
- "Почему ты настолько горячая?";
- "Ежедневно ты становишься все красивее".
Арианни Селеста снялась в провокационном купальнике / Фото с инстаграма Селесты
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Нам тоже безумно нравится Арианни Селеста. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы призываем тебя подписаться на нее. На странице звезды UFC ты найдешь еще много горяченького!