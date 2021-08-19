Следить за Арианной Селестой – сплошное удовольствие. Сексуальная модель и звезда UFC регулярно выкладывает соблазнительные кадры, которые будоражат сеть. Не изменила традиции она и на этот раз, снявшись в купальнике. Гарантируем, что это фото тебе понравится!

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Неудивительно, что кадр собрал тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Мировая красавица";

"Настоящая королева";

"Прекрасное фото";

"Увлекательные изгибы";

"Ты безупречная";

"Красивая как всегда";

"Вау, какая ты милая";

"Почему ты настолько горячая?";

"Ежедневно ты становишься все красивее".



Арианни Селеста снялась в провокационном купальнике / Фото с инстаграма Селесты

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