Пейдж ВанЗант, которую называют самым сексуальным бойцом UFC, отказалась присылать своим поклонникам голые фото. Рассказываем на Men 24, что произошло и при чем здесь популярный сервис OnlyFans ?, на котором знаменитости и блоггеры продают своим фанатам горячие фото.

Пейдж ВанЗант известна тем, что активно выкладывает на своей странице в инстаграме горячие фото. Поэтому ее подписчики предложили ей зарегистрироваться на сервисе OnlyFans? и даже перевели ей деньги, чтобы получить голые фото звезды. Впрочем, как передает Talks Sport , спортсменка деньги получила, а фотографии присылать поклонникам отказалась. Рассказываем на Men 24 , что же произошло?

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Пейдж ВанЗант регулярно просит своих фанатов присылать ей вопрос ы в социальной сети инстаграм. Там у нее, к слову, 2,7 миллиона подписчиков. И каково же было ее удивление, когда большинство вопросов касались ее карьеры за пределами октагона. К примеру, чтобы она попробовала себя в роли модели.

"Остин (ее возлюбленный) и я предложили поставить фанатам мне вопрос... Всего нам поставили 200 вопросов, и почти 20 из них были типа: "Эй, а почему бы тебе не зарегистрироваться на OnlyFans?" , – рассказала ВанЗант.

Пейдж признается, что не собиралась зарегистрироваться на OnlyFans? Вместо этого она предложила фанатам "отблагодарить" ей на сервисе VenMo. И несколько из них не замедлили, перечислив ВанЗант деньги.

"Пять или десять человек прислали мне деньги и думали, что они получат откровенное изображение. Это было совершенно не то что должно было произойти. Прошу прощения за путаницу и всех, кто прислал мне деньги в надежде получить обнаженные тела или что-то в этом же духе" , – добавила ВанЗант, когда от нее начали требовать фото фанаты.

И хотя ВанЗант признается, что инстаграм приносил ей гораздо больше денег, чем бои в UFC, девушка не собирается зарабатывать с помощью сервисов вроде OnlyFans?

Что такое OnlyFans? Это сервис подписки на контент. На нем пользователи могут зарабатывать деньги, публикуя свои фото и видео. Сам сервис очень популярен в индустрии развлечений для взрослых. Также его используют тренеры, фитнес-инструкторы и музыканты.

"Я пошла и пожертвовала все присланные мне деньги на благотворительность здесь, во Флориде. Потому что это было просто удивительно. Это была глупая шутка. Но нет, я не собираюсь регистрироваться на OnlyFans? В конце концов – не пересылайте мне денег" , – попросила ВанЗант фанатов.

Напоследок она добавила, что не осуждает ни мужчин, ни женщин, которые сидят на OnlyFans? "Это просто не для меня на этом этапе моей жизни. Поэтому всех, кто продолжает спрашивать в соцсетях, вы меня не убедите".

Поэтому если у тебя возникнет соблазн задонатить своему кумиру – убедись, что правильно понял, что он имеет в виду, чтобы не остаться без денег и без горячих фото!