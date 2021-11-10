На серии фото, которые Злата Огневич выложила на своем инстаграме, она позирует в комплекте нижнего белья. От этих кадров просто невозможно оторвать взгляд.

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Сам пост красавица посвятила мужчинам. Но мы так сильно залипли на фотографиях певицы, что до текста так и не дошли. Неудивительно, что публикация собрала более 24 тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень горячая";

"Злата, ты просто невероятная";

"Ты стала причиной настоящего пожара в сети";

"Ты напоминаешь произведение искусства";

"Шикарные фотографии";

"Ты очень обольстительна";

"Сексуальная и опасная";

"Одно из этих фото поставлю себе на заставку";

"Красивая и сильная женщина. Увлекаюсь вами";

"Злата, ты хочешь, чтобы все мужчины с ума сошли?"



Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич

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