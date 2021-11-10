На серии фото, которые Злата Огневич выложила на своем инстаграме, она позирует в комплекте нижнего белья. От этих кадров просто невозможно оторвать взгляд.
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Сам пост красавица посвятила мужчинам. Но мы так сильно залипли на фотографиях певицы, что до текста так и не дошли. Неудивительно, что публикация собрала более 24 тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты очень горячая";
- "Злата, ты просто невероятная";
- "Ты стала причиной настоящего пожара в сети";
- "Ты напоминаешь произведение искусства";
- "Шикарные фотографии";
- "Ты очень обольстительна";
- "Сексуальная и опасная";
- "Одно из этих фото поставлю себе на заставку";
- "Красивая и сильная женщина. Увлекаюсь вами";
- "Злата, ты хочешь, чтобы все мужчины с ума сошли?"
Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Огневич
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