Им поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Гарантируем, тебе понравятся эти упражнения, а еще больше – результат, который они принесут. Так что не поленись и работай над собой на все 100%!

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"Если у вас есть набор гантелей и вам нужно эффективно тренироваться, попробуйте эти комбо-движения, чтобы придать вашим тренировкам немного изюминки. Выполнение подобных комбинированных движений поможет вам сохранить интенсивность и сосредоточить связь между мозгом и мышцами", – подчеркивает тренер.

Не забывай разогреться перед тренировкой. Это позволит избежать травматизма, а также добиться лучших результатов в построении тела своей мечты.

Комплекс упражнений для всего тела с гантелями

Обратный выпад со сгибанием рук

RDL в подъеме на задние дельты

Отжимание с подъемом гантелей

Узкий жим над головой для разгибания трицепса

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

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Используй этот комплекс как суперсет, или просто добавь его к своему привычному режиму тренировок. Гарантируем, это позволит сделать работу над собственным телом более интересной и результативной.

Текст публикации Ника Волкера

Полное тело: только гантели!

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Если у вас есть набор гантелей и вам нужно эффективно тренироваться, попробуйте эти комбо-движения, чтобы предоставить вашим тренировкам немного изюминки. Выполнение подобных комбинированных движений поможет сохранить интенсивность и сосредоточить связь между мозгом и мышцами.

Обратный выпад со сгибанием рук

RDL в подъеме на задние дельты

Отжимание с подъемом гантелей

Узкий жим над головой для разгибания трицепса